屯門澤豐花園兩變態戀鞋癖　多次於同一女住戶家門外聞高跟鞋被捕

屯門澤豐花園發生一宗匪夷所思案件，一名27歲女住客竟接連遇上2名「戀鞋癖」，女事主近日發現有兩名可疑男子多次到其單位外，拿取她放置屋外的高跟鞋及波鞋嗅聞，擔心下報警。警方經調查後拘捕兩名住於同一屋苑、分別30及31歲的本地男子，兩人涉嫌遊蕩被扣查。警方初步相信2名男疑犯互不相識，正調查他們為何會向同一女街坊埋手。



警方拘捕兩名男子涉嫌「遊蕩」，並檢獲懷疑他們犯案時身穿衣物。（楊嘉朗攝）

屯門警區刑事調查隊第5隊督察梁冠灝表示，警方周一（2日）接獲一名女事主報案，指其同層鄰居近日告知她，有兩名可疑男子於不同時間於她的單位外走廊徘徊，並曾取事主放置屋外的鞋嗅聞。女事主其後亦於住所外見到有可疑男子於其單位外隨手拿起事主的鞋嗅聞，因擔心自己人身安全下報警。

屯門警區刑事調查隊第5隊跟進調查，經過情報分析及深入調查後鎖定涉案兩名男子，並於昨日（3日）及今日採取行動，於屯門區以涉嫌「遊蕩」罪拘捕兩名分別30歲姓馮及31歲姓郭的本地男子，兩人住所內亦搜出案發時身穿衣物。兩名男子現正被警方拘留調查。

警方拘捕兩名分別30歲及31歲男子。（楊嘉朗攝）

CCTV揭發2男多次聞女事主高跟鞋、波鞋 互不相識警方追查動機

梁冠灝指兩名被捕男子與女事主住於同一屋苑，暫未有證據顯示兩名被捕男子相識及與事主認識，案件現交由屯門警區刑事調查隊第五隊作進一步調查，包括兩名被捕男子關係、犯案動機及為何兩人不約而同到女事主的單位聞鞋。

消息指，案發現場澤豐花園一單位，女事主鄰居門外的閉路電視，月內拍攝到一名男子多次到女事主的單位外聞鞋，包括高跟鞋、波鞋等。女事主為安全計，亦在家門外安裝閉路電視，竟然又發現另一名可疑男子常在其單位外徘徊，拿取她的高跟鞋、波鞋嗅聞。相信至少有2名陌生男子在其家門做過變態行為，她於是報警求助。

警方重申「遊蕩」屬嚴重罪行，根據本港法例第200章160條，任何人於建築物的共用部份遊蕩，而導致他人合理地擔心本身的安全，有可能會干犯遊蕩罪，一經定罪，最高可判處監禁2年。市民切勿以身試法。警方並呼籲市民提高警覺，若發現有任何可疑人士，應盡早報警求助，預防罪行發生。