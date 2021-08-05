通渠濫收費又威嚇　報價數百埋單過萬　拘2男子涉欺詐及刑事恐嚇

水渠淤塞令人苦惱，遇上騙子更加煩擾。面對渠務問題，不少人會上網尋求通渠服務，但消委會過去3年接獲超過70宗投訴，指有通渠公司以欺騙手段誇大水渠淤塞問題，收取高價維修費。市民不服拒絕服務時，甚至被恐嚇「你唔整條屎渠好快會爆。」、「唔會俾返錢，我知你住邊。」等。警方接手調查消委會轉介個案，周二（3日）以「欺詐」及「刑事恐嚇」拘捕一名32歲姓黃男子和一名35歲姓呂男子，他們分屬不同公司，涉及多宗同類案件。據悉，2人的公司沒有實體店，只有網上宣傳。



消費者委員會（消委會）2019年公布一項調查，收到的通渠服務投訴個案，內容包括收費差異大、質素參差，有事主被誇大水渠淤塞問題，不斷被苛索維修費；另有事主被說服使用高壓氣槍解決問題，後來發現持續漏水，但多次未能聯絡該公司跟進。

誇大水渠淤塞問題 警接消委會轉介追查

警方表示過去3年，消委會接獲超過70宗投訴，指有上門通渠服務公司標榜以「不成功不收費」作招徠，其中一些投訴涉嫌以欺騙手段誇大水渠淤塞問題，及以威嚇手段迫使市民支付高昂及不合理的維修費。

警方商業罪案調查科接收了消委會的個案跟進。調查發現，有人在網上刊登廣告，指提供二十四小時上門通渠服務，並在電話聲稱一般只收取數百元維修費。可是，上門檢查期間，他們以失實的陳述誇大水渠淤塞的問題，並訛稱須以其他特殊方法處理該問題，藉以收取高昂及不合理的維修費。當市民拒絕接受他們訛稱的服務時，他們便會以威嚇手段迫使市民接受其服務。受害人在各宗案件分別被騙取數千甚至過萬元的維修費用，卻不能解決原有的水渠淤塞問題。

警方在8月3日採取行動，以「欺詐」及「刑事恐嚇」拘捕涉及多宗同類案件的一名32歲姓黃男子和一名35歲姓呂男子。該兩名男子已獲准保釋侯查，將於9月上旬向警方報到。

警方藉此呼籲，市民選擇家居維修服務時，應參考多間服務供應商的報價，以及其口碑和其他用家的評價。另外，市民應盡可能要求服務供應商清晰列出各項服務詳情及條款，並妥善保留相關單據，以確立雙方權責。