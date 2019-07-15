【消委會】通渠收費1,500元變5.8萬　有維修完再淤塞　公司拒跟進

面對家中浴室、座廁及洗手盆淤塞，大部分人都會上網尋找通渠服務公司。不過，消委會今年上半年收到7宗涉及通渠服務的投訴個案，包括收費差異大、質素參差，市民往往是「肉俎砧板上」。 有事主在對比通渠公司資料後，選擇一間聲稱檢查連通渠合共1,500元，最終師傅上門後稱要拆卸座廁，又指渠管嚴重生銹或會爆渠，游說可一併處理清洗渠管等，最終埋單5.8萬元。 消費者委員會總幹事黃鳳嫺表示，現時家具通渠無需特定牌照資格，亦無特定法例規管。但部分公司，亦有負責家居以外的建築業或水務等公共服務，因而受到《建造業工人註冊條例》規管；消委會建議消費者選擇這類公司，可多重保障。

消委會今年上半年收到7宗涉及通渠服務的投訴個案，包括收費差異大、質素參差。（資料圖片 / 余俊亮攝）

師傅指1,500元的簡單方法未能解決 建議3,800元拆座廁

事主陳女士居於15年樓齡的住宅，今年5月發現座廁嚴重淤塞，經大廈管理處提供兩間通渠公司資料比較後，她選擇了檢查連通渠服務合共1,500元的A公司。師傅上門簡單檢查後，便指1,500元的普通方法未能解決問題，提議拆卸座廁詳細檢查，費用3,800元，事主無奈答應。

連清渠管收3.8萬 一併處理屋內兩厠索價5.8萬

其後，通渠師傅再檢查5分鐘又指渠管嚴重生銹，若爆渠會影響下層單位後果嚴重，同時展示其他單位污水倒流照片來遊說。師傅再報價指清洗渠管收費3.8萬元，又指可一併處理連接屋內兩個座廁的渠管問題，費用5.8萬元。

師傅見陳女士猶豫不決時，便稱若不徹底維修，可將座廁裝回原位，收費3,800元。陳女士眼見浴室滿地污水，最終付費5.8萬元，師傅用1小時清洗渠管、清理污水及安裝座廁。其後事主向其他通渠公司查詢同類型工程的收費，始知該公司收費過於昂貴，及向消委會投訴。

該公司負責人強調當日得到事主同意才進行服務，並稱使用高壓通渠要承擔「通爆渠」風險，故費用較高，堅拒退款。

消委會建議市民可掌握附近設有門市的商戶資料，以備不時之需。（資料圖片 / 余俊亮攝）

公司標榜「不成功不收費」 惟通渠弄壞喉管 拒跟進

另一投訴個案事主李小姐，發現浴缸去水非常緩慢，在網上看到B公司標榜「不成功不收費」。預約後，通渠師傅在2小時後抵達其住所，經檢查後建議使用高壓氣槍解決問題，費用900元，事主答允。15分鐘後，師傅便叫李小姐開水喉測試，當刻去水暢順，師傅迅速離開。

不過，李小姐之後發現浴缸邊持續漏水，多次致電該公司電話均無人接聽，翌日Ｂ公司職員推搪未能即時安排人手上門處理，著等候通知。惟漏水嚴重及浸濕走廊，事主無奈另尋公司跟進，師傅拆開雲石後，發現喉管爆開，直言情況是受壓所致，需另付3,000元維修。

消委會及事主均未能成功跟進

儘管B公司網頁註明維修後一周內再有相同問題，可免費上門維修。不過，消委會致電B公司單據上電話，成功聯絡師傅及職員，均拒絕跟進，其後更不了了之。消委會告知李小姐或考慮透過小額錢債審裁處追討。

消委會指，提供家居通渠服務的技工無須持有特定牌照，而臨場判斷、建議方法及收費，多按其個人經驗而定，質素未必有保證。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

通渠後１個月再淤塞 單據地址不正確無人跟進

消委會亦有另一個案，發現渠公司單據地址不正確，未能接觸公司跟進。居於偏遠地區的張先生，因家中渠道淤塞，經網上找到Ｃ公司並安排師傅１小時後抵達。師傅檢查後，指問題嚴重，需使用特殊器具徹底清洗喉管，費用８,300元。三小時後完成通渠，師傅離開時揚言徹底清洗可使用十年八年。

一個月後，事主發現渠道再次淤塞，致電單據上的兩個手提電話號碼均無人接聽，再致電C公司網站熱線，職員卻指單據並非由C公司所發，不會提供協助。

消委會分別聯絡C公司及單據上公司，均採取不合作態度，其後按單據上的公司地址發信，亦遭退回。

建議選擇受《建造業工人註冊條例》規管公司

消費者委員會總幹事黃鳳嫺提醒，雖然現時家具通渠無需特定牌照資格，亦無特定法例規管。但部分公司，亦有負責家居以外的建築業或水務等公共服務，因而受到《建造業工人註冊條例》規管；消委會建議消費者選擇這類公司，可多重保障。

消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀又指，無論多心急都應當冷靜判斷，而不是網絡上隨便找一間公司。由於消費者往往缺乏相關知識，難以判斷維修方法及收費是否合理，議價能力較低，她更建議消費者可以未雨綢繆，在日常搜集口碑較好的通渠服務公司的資料，以便不時之需。