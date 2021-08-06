中年漢約女網友上房遭洗劫　被匪徒毆傷兼偷車　警拘4男女

中年漢相約女網友上房，卻遭匪徒洗劫偷車。上月，一名43歲男子透過網上交友程式認識一名女網友，上月底兩人相約見面、並到男事主的酒店房間內。之後女網友稱外出買啤酒，離開時順手牽羊偷走房咭。怎料半小時後，4名大漢衝入酒店房打劫並毆打男事主，匪徒搶走事主的車匙及財物，駕駛受害人座駕逃離。之後警員在旺角區尋回事主的失車，至今月3日至5日，探員拘捕4名涉案男女，檢獲現金及手機等證物。



今午（6日）油尖警區刑事調查隊林家樂督察交代案情指，一名43歲男子早前透過網上交友程式認識一名28歲的中國籍女子，兩人於上月28日相約在旺角見面。之後，男事主駕駛私家車接載該女子尖沙咀一酒店房間，據悉男事主因工作關係需長租酒店。兩人抵達房間後，該名女子稱要外出買啤酒，離開時將酒店房咭偷走。

約半小時後，有4名戴帽及口罩的中國籍男子闖入，並大叫打劫，3名匪徒持刀及房內硬物襲擊男事主，匪徒搶走約3.5萬元財物包括1.5萬元現金、男事主的車匙及私家車，其後駕駛受害人座駕逃離現場。男事主遇襲時用棉被保護自己，他只受輕傷及表面有點紅腫。警員接報到場調查，並於旺角聯運街找到男事主的失車。

至今月3日至5日，探員拘捕4名涉案男女，檢獲現金及手機等證物。（馮國良攝）

探員經調查後鎖定4名目標人士，發現他們不斷更換酒店、普遍短租1至2日，意圖逃避警方的追捕。至今月3日5日，警方在酒店房及劏房拘捕3男1女，他們介乎28歲示71歲，罪名為「搶劫」及「未獲授權而取用運輸工具」。警員在他們身上檢獲1.2萬元現金、5部手機及犯案時所穿衣物。

林家樂指，被捕人士中兩人報稱為建築工人、28歲女子及一名71歲男子則無業，相信被捕人與受害者本身不認識，他們透過交友程式才相識。警方指，兩名分別38歲及48歲的男子已各被暫控一項「行劫」罪，案件將於明日（7日）上午在九龍城裁判法院提堂；另外一名71歲男子及一名28歲女子，已獲准保釋候查，須於9月上旬向警方報到。警方不排除有更多人被捕。