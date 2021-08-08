Bitcoin劫案｜尖沙咀韓裔男上月被劫$329萬　警拘5巴裔漢

警方偵破尖沙咀300萬元劫案，拘捕5名巴基斯坦裔男子！39歲韓裔男子上月底按網友指示，帶同329萬元現金前往亞士厘道一大廈進行虛擬貨幣Bitcoin交易，在大廈梯間遭多名賊人搶劫，右掌被刀割傷，裝有現金的袋被搶走。警方調查近半個月，鎖定一個犯罪團伙及當中8人身份，至今拘捕5人，警方呼籲市民就案件提供資料。



油尖重案組第二隊案件主管傅皓成表示，受害人為一名39歲韓裔男子，報稱為餐廳經理。案發上月28日晚上約6時15分，受害人報稱按一名經社交媒體結識的朋友指示，在一間虛擬貨幣交易公司提取328萬現金，及額外帶同1萬元現金，前往亞士厘道一大廈後梯，其間被4名戴口罩及帽的南亞裔男子包圍，其中一名賊人以一把約5吋長刀指嚇受害人及揮刀，受害人用右手擋住，手掌被割傷，賊人用繩將他綁在梯間，掠走其背包及斜孭袋共329萬元現金。受害人鬆綁後求助，油尖重案組第二隊接手調查。

警方發現，4名賊人往九龍公園方向逃走，於九龍公園徑登上一輛白色豐田私家車，其後停泊在興華街西一個停車場，其後棄車而去。警方經深入調查及情報分析後，鎖定一個犯罪團伙，當中包括8名南亞裔人士身份，擔當搶劫、持刀、「睇水」及駕駛私家車接應角色。傅皓成指「賊人整個行動設計及鋪排都非常精密」。

警方上周二至今（3日至8日）展開行動，拘捕5名與案有關南亞裔人士，年齡介乎19至35歲，報稱職業分別為商人、保安及無業，警方不排除稍後會有更多涉案人士被拘捕。據了解，被捕男子均為巴基斯坦裔。

管傅皓稱，罪犯不要以為加密貨幣難以追尋，警方絕對有能力追查每一個加密貨幣的源頭。警方提醒市民，當進行大量現金交易時，切勿單獨進行，最好有朋友或同伴同行照應。警方呼籲目擊者就案件提供資料。