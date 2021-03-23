Bitcoin劫案｜1月曾有賣家被劫360萬元　專家教路安全交易

撰文： 朱雅霜 最後更新日期： 2021-03-23 17:32

繼今年1月初一名37歲Bitcoin賣家交易時被劫約360萬元現金，今日（23日）再有兩名找換店職員在天后與人交易Bitcoin時，被騙走約385萬元現金。對於接連有投資者在進行虛擬貨幣交易時受騙或遇劫，虛擬貨幣買賣平台MyEthShop聯合創辦人孫偉康建議，投資者應透過信譽良好的交易平台；進行P2P交易時，先要求對方提供身份證及住址證明，以便確認對方身份，並且避免一次性進行大額交易；此外，倘有人聲稱以高於市價購入或低於市價出售Bitcoin，有可能是騙徒伎倆。

一男子涉案被捕。

兩名男子相約「賣家」在英皇道一間找換店交易比特幣，惟他支付約385萬元現金後，對方立即逃走。（鄧栢良攝）

+ 4 + 4 + 4

1月發生兩宗涉款逾300萬元的虛擬貨幣劫案

今日1月曾發生兩宗大額涉虛擬貨幣劫案。一名37歲姓李Bitcoin投資者，去年在網上交易平台識一名南亞裔買家，同年雙方進行5至6次比特幣交易。及至今年1月3日，該名買家向李介紹另一名南亞裔買家進行交易，李成功套現100萬元。翌日三人再度交易，李在北角登上房車，對方藉安全為由，駕車至柴灣大潭道山翠苑避車處的偏僻位置。當李完成點收360萬元現金後，即時以手機過戶15枚比特幣，惟完成交易後，另一輛私家車駛至，車上3名男子將李拖出房車，並搶去其手中的360萬元現金，兩車之後絕塵而去。警方調查後，同月30日拘捕7名埃及及巴基斯坦裔男子，包括從事珠寶手錶生意的主腦，部份被捕人士有黑社會背景。

同樣在1月18日發生涉及虛擬貨幣「泰達幣（USDT）」交易劫案，一名33歲姓殷女賣家，於觀塘業街一辦公室第四度與同一名買家面交，其間以電話過戶45萬個泰達幣予對方，但收取約350萬元現金時，即遭3名持刀、棍大漢闖入並搶去現金及手提電話，並反鎖辦公室內。警方調查後，拘捕4名男子（22至54歲），涉嫌「行劫」，另有4名男子在逃。

此外，警方本月3日拘捕一名35歲無業男子，涉嫌與去年10月至今年2月共6宗比特幣詐騙案有案。警方表示，有人聲稱以高於市價購買比特幣，但卻使用空頭支票，5男1女受害人交易後無收到匯款，始知受騙，共涉款約50萬元。