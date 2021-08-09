水房仔私吞100萬元被和勝和追數　1打10命喪擂台　警追緝兇徒

27歲「水房仔」在大角咀被人打死謀殺案，更多案情曝光。消息稱，綽號「陸穎」的死者向來與另一黑幫「和勝和」人馬交好，往來甚密，更替他們打理非法賭檔及收數，疑有人穿櫃桶底私吞100萬元。勝和人馬怒不可遏，6月底「吹雞」召來約10人，前往陸穎位於大角咀工廈的「私竇」追數，其間更提出「隻揪隻，打贏晒我哋10個就放你走!」，著陸穎與10人輪流打擂台，結果個多小時後，不知打了幾個會合，陸穎被打至不省人事，最終鬧出人命。警方現正追緝涉案至少10人歸案。



案中27歲的男死者姓陸，綽號「陸穎」，報稱文員。他是黑幫和安樂（水房）的成員，跟隨大佬「亞銘」混跡江湖，曾犯事而留有案底。陸與不少黑道中人有來往，當中與和勝和的人馬關係匪淺，更替對方打理非法賭檔及收數。豈料有人見財起意，偷偷捲走100萬元巨款，結果事件敗露，和勝和人馬對此甚為不滿，更計劃向陸穎追索款項。

兇徒提條件：自由搏擊隻揪隻 打贏10個可獲放行

大約半年前，陸穎租用大角咀一棟工廈的單位作「私竇」，自設擂台添置了拳擊工具及健身器材，並在地上鋪滿軟墊，他不時在上址消磨時間，與朋友玩拳擊。今年6月25日，陸穎獨自一人到上址單位，和勝和人馬得知其行蹤後，一行約十人登門向陸穎討回款項。消息指，其間有人提出在擂台上「自由搏擊隻揪隻」，只要陸穎赤手空拳與十人輪流對打，打贏全部人才可獲放行。輪番打擂台約個多小時後，陸穎不敵眾人拳腳，被打至昏迷不醒。

5人將事主抬離工廈 截的士送院急救

翌日上午9時許，閉路電視片段可見，陸穎由5名男子抬離單位及送至地下，其中3人截的士將事主送往廣華醫院，另外2人未有隨同，並將一箱雜物扔到後樓梯。陸穎被送往醫院後，有人向院方人員報稱前一晚與陸穎在大角咀打拳擊，至上午發現他陷入昏迷，當時有關人員未有起疑心，並安排陸穎入院。

6月28日下午3時許，陸穎情況仍未好轉，性命堪虞，醫生巡房替其檢查時，發現他身體多處有紅腫瘀傷，頭部亦有損傷，認為傷勢可疑，加上他仍未甦醒，於是報案處理。

警方接手調查後，發現案件疑點重重，涉案單位內雖無血迹，但有濃烈消毒藥水味道，並有大量衣服及一把新的牛肉刀，懷疑陸穎曾被人襲擊，遂列作傷人案處理，並展開拘捕行動。其中3名年齡介乎21至34歲的男子已落網，分別涉嫌傷人、襲警及協助罪犯罪名，其中24歲被捕男子已被控以一項意圖傷人罪。至上周三（8月4日）上午11時59分，陸穎傷重不治，警方將案件改列作謀殺案，西九龍警區重案組正調查案件，並正通緝其餘在逃人士。

《香港01》記者早於6月底曾在涉事工廈單位查看，當時有探員翻查工廈的閉路電視片段，而單位外沒有任何標誌，亦無法查看單位內情況，只有一張貼在門上的警方告示。至上周六（8月7日）記者再到場了解，有保安員指單位目前無人，已搬走一段時間。