暴雨下打鼓嶺恐龍坑嚴重水災　40多頭豬浸死　豬農一殼眼淚

「北區之友」Facebook群組昨（9日）有網友上載多張豬場水浸及多隻豬懷疑死亡圖片，稱上周晚上雷雨令打鼓嶺的豬場嚴重水浸，水深及胸，場主連夜前往安全地方，顧不及豬隻傷亡，其後無法返回豬場，場主損失慘重。昨晚再傾盆大雨，擔心水浸漏電，危及場主一家及大批豬隻的生命安全。該名網友將水浸矛頭指向豬場旁邊的天然渠被填平。

據知，大水浸發生於上周四（5日），恐龍坑一個豬農受災最嚴重，40多頭豬浸死，損失數十萬元。《香港01》正向渠務署及漁護署查詢是否接獲相關通報。



相關圖片顯示，豬場滿布洪水，水深淹過豬隻大半身體，豬隻不再低頭吃着糧食，而是拼命仰頭呼吸，更有豬仔前蹄攀附在大豬背上，極為無助。同時亦有圖片顯示，有數隻豬側躺地上，身體呈紫色，失去生息。

受災豬農一殼眼淚

《香港01》記者聯絡坪輋居民協會成員鄭先生，指大水浸發生於上周四（5日），受災最嚴重的豬農余先生，其豬場水浸逾米，由於40多頭豬隻被困豬欄無法逃生，慘遭浸死，佔整個豬場250頭豬的五分一，損失數十萬元，部分逃過一劫的豬隻亦顯得奄奄一息，相當虛弱。他指，余先生在恐龍坑經營豬場約30年，從未遇上如此嚴重水災，自前年有人建貨倉堵塞去水渠後，兩年來已發生至少五次嚴重水浸，促請政府正視。

北區區議會主席羅庭德Facebook轉載帖文並表示，「近日連場大雨，北區打鼓嶺恐龍坑、文錦渡路一帶水浸嚴重，有豬場損失慘重」。（羅庭德Facebook截圖）

網友指，場主已在打鼓嶺養主20多年，2018年颱風山竹肆虐下安然無恙，惟因最近天然渠被填平，剩下一條管道去水，「根本連雨季雷雨都抵擋不到，更何況打風的時候！」

北區區議會主席羅庭德Facebook轉載帖文並表示，「近日連場大雨，北區打鼓嶺恐龍坑、文錦渡路一帶水浸嚴重，有豬場損失慘重，大批豬隻因為水浸而死亡，非常陰公。」他斥各項政府工程及部分私人非法工程，地區疏導雨水建設落後。他指「上星期鄉事會已經向相關部門反映實情及要求跟進處理，希望未來各個政府部門通力合作，全面檢視雨水渠建設及巡查影響排洪的私人非法工程，保障居民生命財產安全。」

天文台分別於上周三及五發出暴雨警告信號。（天文台資料）

根據天文台網頁資料，上周二及上周五發出暴雨警告，上周五黃雨及紅雨持續共4小時，凌晨零時45分至1時45分，北區雨量高達96毫米。