恐龍坑豬場劫後餘生　農戶憂水浸陸續有來　「我點樣生存？」

「個人財產一、兩個鐘頭就冇咗，再有損失我都唔知點辦，我樣點生存？」上周晚上雷雨令打鼓嶺一帶豬場嚴重水浸，恐龍坑豬農余先生夫婦欲哭無淚，眼見豬場內數十頭豬隻「浸死嘅浸死，沖走嘅沖走」，兩夫婦欲救無從，只得倉皇逃生。他們直言經營豬場逾30年，從未遇上如此水災，疑是自前年起有人建貨倉堵塞渠道所致，促當局解決事件，保障農戶性命財產。



有網友昨日（9日）在facebook群組上載多張上周四（5日）晚上，雷雨令打鼓嶺的豬場嚴重水浸，多頭豬隻疑死亡的圖片。《香港01》記者今（10日）午直擊其中一個受災最嚴重的恐龍坑豬場情況，場主余先生至今仍忙於善後，只見場內、場外多處都有被洪水掩浸過的痕迹，泥濘處處，豬場內避過一劫的豬隻，部份似乎略欠精神及顯得虛弱，健康情況有待觀察。

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據知上周洪水令豬場內40多頭豬被浸死，涉及損失數十萬元。場主余先生向記者講述，當晚豬場被洪水圍困，「成個場散晒，水位更過晒人頭咁高」，他與太太束手無策，「大家都亂晒」，只能放棄豬隻倉惶逃生。余先生苦訴：「第二朝返嚟豬場，先知道（啲豬）浸死嘅浸死，沖走嘅沖走，最後只係喺山邊搵返一隻」；經點算損失母豬、肉豬連同中小豬隻，為數達數十隻之多。

余先生擔心洪水過後，豬場內豬隻亦可能出現後遺症，「可能有豬隻受感染病咗，母豬可能小產，日後配種配唔到」。他又指現時仍然「日日執死豬」，估計今次損失可能陸續有來，或達到70至80萬之多。對於今次洪水圍困豬場，他懷疑水浸原因是自2019年起有人在附近進行工程，建貨倉堵塞去水渠所致，「原本條渠有起碼10米闊，而家條渠得一米半」；更表示自己經營豬場逾30年，從未遇上如此水災，「即使（颱風）天鴿咁大雨，都無咁嚴重（水浸）。」

近期持續雨天，余先生形容：「而家一落雨就唔夠膽瞓，兩公婆要輪流守住。」在旁的余妻亦大吐苦水：「今次損失真係好慘重，個人財產一、兩個鐘頭就冇咗，再有損失我都唔知點辦，我點樣生存？希望唔好再浸啦！」