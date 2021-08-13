警旺角區打擊違例泊車　發1千多張「牛肉乾」拖走4輛車

昨日（12日）旺角警區聯同西九龍總區交通部舉行交通日，在區內交通黑點進行打擊違例泊車的執法行動。行動中，警方共發出 1,143張定額罰款（交通違例事項）通知書，並即時拖走4輛造成嚴重阻塞的違例停泊車輛。該次行動重點打擊包括在踏單車時違反交通標誌、在行人過路處、巴士站、公共小巴站、的士站、在限制區上落客貨及違例停泊而造成阻塞的行為，並採用電子定額罰款通知書執法。

警方指，旺角警區將持續進行嚴厲執法，確保交通暢通及提高道路使用者的道路安全及守法意識，以保障市民安全，亦就涉及行人或單車的交通違例事項罪行發出29張傳票。當中包括在行人路上騎踏單車、無遵從交通標誌規定、行人不依照交通燈指示橫過馬路、身處距離燈號控制過路處或行人天橋15米範圍內而不使用該些設施橫過馬路等。

