涉強姦打劫13歲女童　事隔38年警拘一男子　被控兩罪今午提堂

涉強姦打劫一名13歲女童，男疑犯逃逸近38年，至今月中終落網。警方表示，周日（8月15日）下午約5時，警方於荃灣區拘捕一名58歲姓王男子，他涉嫌於1983年1月20日於屯門新發邨（目前已經拆除），強姦一名當年僅13歲的女童，並搶去對方160元現金，王男犯案時年約20歲。該名被捕男子已被暫控一項「強姦」罪及一項「搶劫」罪，案件將於今日（17日）下午於屯門裁判法院提堂。



消息稱，當年年僅20歲的疑犯，闖入新發邨一單位行劫，並垂涎女事主美色，涉嫌將她強姦，疑犯得手後逃去無蹤，警方在場檢獲一批證物，但一直未能確定疑犯身份，直至近年科技突破，終鎖定疑犯身份，並發出通緝令。

本月中，有警員在荃灣巡邏期間，發現王形跡可疑，上前截查，核實身份證竟發現他是通緝犯，與38年前一宗強姦案有關，於是將他拘捕。據知，由於案件事隔38年，女事主已經不在人世。

律師：嚴重罪行無檢控期限

警方偵破陳年舊案，執業大律師陸偉雄表示，刑事案件並無檢控期限，尤其是強姦、謀殺及販毒等嚴重罪行，一日未破案一日也可追查，而普通案件如亂拋垃圾或高空擲物等則有檢控期限，案發後六個月內須作出檢控。陸補充，雖然嚴重刑事案並無檢控期限，但能否入罪則是另一回事，因事隔多年，人證、物證難免有變，如受害人或證人離世，證物搜集困難等。