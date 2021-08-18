修樹奪命工傷｜兩康文署工修樹　升降台故障7米急墜　女工送院亡

西環發生罕見升降台奪命意外，釀一死一傷。今（18日）晨9時許，西環水街及第三街交界路段，兩名康文署職員登上升降台修剪樹木。期間，升降台的吊臂位懷疑機件故障折斷，兩職員隨升降台由約7米高位置急墜4米，猛撼工程車身，懸掛在離地3米高半空。

當中，55歲姓曾女職員一度被困升降台及半空，她陷入昏迷由消防救出，女事主由救護車送院搶救，惟送院後不治。至於，46歲姓陳男職員則肋骨骨折，消息指兩人為康文署樹木工作人員，事發時他們均有扣安全帶。現場可見升降台撞至傾斜，附近泊有一輛印有「香港西樹木組」的康文署車輛，警員正調查案件。就事件《香港01》已向康文署查詢。



西環發生工業意外，兩工人修剪樹木急墜逾7米，一女工送院不治。（翁鈺輝攝）

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事發後，警員及勞工處人員在場調查案件，現場可見地面遺有樹枝、頭盔及安全帶等裝備。勞工處發言人指，現正調查今日（18日）上午在西環發生的一宗致命工作意外，意外中一名女子死亡，勞工處接報後已即時派員到現場，現正就意外原因展開調查。

工權會：需定期有合資格檢驗員 徹底檢查工作台

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，工權會幹事已趕赴醫院，並接觸到女死者的家屬，希望能提供一切所需支援。蕭倩文指出，工友普遍施工前會詳細檢查機件情況，不排除事件涉及機件問題。工權會指，根據《安全使用動力操作升降工作台指引》，需定期有合資格檢驗員徹底檢查工作台，每年不應少於一次。



另外工權會指，在操作升降台前，操作員應檢查工作台，以確保其運行良好。現時操作員受過訓練並獲得授權後就能操作升降工作台，唯在缺乏牌照制度監管下，訓練質素參差，效果成疑，本會認為應有發牌制度取代單純的訓練，以確保操作員掌握安全操作升降工作台之能力。

意外片段曝光 升降台急墜撼工程車 兩職員困半空

