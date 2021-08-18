修樹奪命工傷｜喪命女技工遺3子女　大仔：無理由吊臂會咁冚落嚟

西環今日（18日）發生奪命工傷，兩名修樹工人今晨在西環登上升降台修剪樹木，升降台吊臂突然折斷，結果釀一死一傷慘劇。據知兩人均為康文署樹木組技工，其中喪命的55歲女技工為經濟支柱，遺下3名子女，未料一場意外卻拆散大好家庭。其大仔表示暫未清楚意外成因，部門人員暫未有交代賠償事宜，指明天會與有關代表開會商討。

康文署等3政府部門對女技工殉職深表哀悼，並向家人致以慰問，指會盡力向其他們提供所需的協助。



事發今早9時許，兩名康文署職員於西環水街及德輔道西交界路段登上升降台修剪樹木。期間吊臂懷疑機件故障折斷，兩職員隨升降台由約7米高位置急墜4米，猛撼工程車身。55歲姓曾女工一度被困於升降台及半空，她陷入昏迷由消防救出，惜送院後不治。另一名46歲姓陳男職員亦肋骨骨折，送院治理。消息稱，兩人均為康文署樹木工作人員，由署方直接聘用，屬公務員編制。其中女死者入職康文署10多年，近數年調到香港西樹木組工作，包括負責修剪樹木等。

死者兒子：母為經濟支柱 90年代入職政府

女死者兒子劉先生向《香港01》透露，母親於90年代入職政府，先於食環署任職，至8年前轉到康文署現時部門。劉先生與妹妹雖已成年，但仍在求學，六旬父親則已退休及間中任散工，劉指母親為家庭經濟支柱，因此家庭的未來經濟情況亦未明。

劉先生又指，母親任職的部門人員暫未有交代賠償事宜，指明天會與有關代表開會商討，目前家人心情仍未平復及十分迷惘，暫未清楚意外成因及母親死因，「無理由吊臂會咁冚落嚟」，又指據母親同事指，母親被困於控制台時仍有呼吸，惟於救下送院時隨即陷昏迷。

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3政府部門致哀 康文署：兩員工配戴合適安全裝備

公務員事務局局長聶德權、民政事務局局長徐英偉，與康樂及文化事務署署長劉明光分別發新聞稿回應事件，指對一名隸屬香港西樹木組的女技工在執行職務期間殉職，表示悲痛及深切哀悼，並對死者的家屬致以深切慰問。

康文署續稱，事發時兩名香港西樹木組的員工配戴合適的安全裝備，事故原因仍待調查，部門已經與殉職員工的家人聯絡，並會盡力向其家人提供所需的協助。3人亦對受傷同事表示慰問，希望他早日康復。