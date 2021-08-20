警員自轟｜十年間10警開槍自殺　有人中兩次六合彩仍走投無路

新界北總區警察總部今日（20日）有一名警員在警署內開槍自殺，搶救後證實不治。翻查由2011年至今近十年的報導至少有15宗警員自殺案，當中有10宗是開槍自殺，死者多為任職多年的「老差骨」，部份更為高級警務人員。而警員尋死原因一半與金錢問題有關，其中一名警員曾經中過兩次六合彩，獲逾百萬派彩，惟沉迷賭博終欠下賭債，險賠上生命。



近10年警察開槍自殺個案：

2011年2月，西九龍總區衝鋒隊37歲車長江偉達，曾連中兩次六合彩，分別獲百多萬元及數十萬元派彩，惟其後沉迷賭博，結果欠債需接受內部調查，後來在警署露天停車場的衝鋒車內，用佩槍向左胸開了一槍，重傷送院。

2011年9月，正職是食環署管工的47歲高級輔警蕭玉萍，疑因欠債纍纍，出更前在荃灣警署洗手間內的浴室，以佩槍自轟太陽穴身亡。

2013年7月，駐守跑馬地警署的40歲高級警員陳亦文，懷疑因欠債擔心累及家人，在警署更衣室內以佩槍自轟右太陽穴，當場死亡。

2013年8月，47歲警長呂志強於秀茂坪順利紀律部隊宿舍天台，用佩槍自轟右邊太陽穴身亡。警方在其身上檢獲遺書，懷疑因病厭世尋死。

2014年10月，50歲外籍總督察方立聲(AndrewPaulPhilips)疑因感情問題，在北角警署開槍自殺，頭部中彈，送院後不治。

2016年2月，24歲新紮警員陳漢民，巡邏期間於小西灣街市旁公廁開槍自轟太陽穴，送院後不治。

2016年2月，52歳姓蔡高級警員懷疑投資失利，在牛頭角警署準備再外出執勤時，竟在廁所內開槍自轟，其後送院搶救。

2016年12月，52歲反黑組偵緝警長馬忠華疑憶早逝愛女，在荔景紀律部隊宿舍內留下遺書吞槍自殺亡。

2020年12月，57歲姓曾刑事支援隊高級警員疑因金錢問題，在長洲警署的錄影會面室內，開槍自轟太陽穴，當場證實死亡