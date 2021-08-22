大埔廣福道的士剷上安全島　多人困車底1死9傷

今（22日）上午11時許，大埔廣福道102號對開，一輛紅色的士剷上安全島，多名市民目擊報案，多人被困車底。現場片段顯示，大批市民合力將的士抬起，救出被困人士，消防派出7輛救護車前往現場，1名途人證實不治，另外有9名傷者，包括一名孕婦及肇事的士司機。警方初步調查後，拘捕63歲肇事的士司機。



市民合力救出被困車底人士。（網上片段截圖）

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車禍造成59歲男子死亡﹐4男5女受傷，介乎4至74歲，包括肇士的士司機、一名孕婦及４歲男童。其中孕婦被捲入車底，由多力途人合力抬起的士救出，幸她意識清醒，與另外一名4歲小童，和一名老婦傷者送往威爾斯親王醫院治理；另外一名女子陷入昏迷，被送往北區醫院搶救。另外有2女1男受輕傷，分送那打素及威爾斯親王醫院醫院治理。的士司機同樣受傷送院。

警方到場拉起封鎖線調查，有少市民圍觀，警方呼籲他們離開。現場來回各兩線行車，涉事的士剷上安全島後，停在來回線中間，現場有大灘血跡，現場設有綠色帳篷，遮蓋死者遺體。

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