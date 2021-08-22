大埔恐怖車禍｜赴大埔慶生遇意外　女傷者險捱撞﹕行慢一秒恐重傷

大埔發生恐怖奪命車禍，多段影片可見肇事的士疑衝燈，如「打保齡」撞倒多名過路途人，釀成1死9傷，至今仍有2人情況危殆。《香港01》記者事後聯絡到其中一名女傷者，她憶述事發時她正前往參加朋友慶祝生日，豈料走至廣福道安全島時，突然有一輛的士從其身後高速駛過，撞及多名途人，她幸未被撞傷，僅遭飛彈而至的小石塊擊中倒地，手腳輕傷。她事後驚悉車禍中男死者正正倒臥在自己身旁，直言「行慢一秒，行慢少少」，自己亦可能受重創，慨嘆是不幸中之大幸。



▼▼事發一刻影片曝光▼▼



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據姓周的女傷者表示，她是退休人士，今日前往大埔準備慶祝朋友生日，事發時正前往途中。她憶述，當時行人過路處的燈號為綠燈，而車輛亦因應交通燈而停下，她遂與多名途人橫過馬路。沒料到她剛剛走上安全島，一輛的士「好快速，突然間」從其身後駛過，撞斷交通燈及多名途人，傳出「嘭」一聲巨響，現場尖叫聲四起，「大家響度大嗌」。

她雖然幸未被的士撞倒，但遭飛彈而來的石塊擊中，頓失平衡，跌倒在地上，導致手腳瘀傷。她之後被帶往行人路休息，等候救援。當時大批市民在路邊圍觀，她隔着圍觀者，仍可見有多名熱心市民合力抬車救人。

20多名大漢紛紛上前抬起的士。（網片截圖）

事後她始知悉不幸喪生的男死者，當時是倒臥在自己身旁，她引述現場警員稱懷疑死者被交通燈擊中奪命，她對事件深感遺憾。對於自己於意外中受輕傷，現時已出院及回家休養，她坦言是不幸中之大幸，「行慢少少，行慢一秒」自己亦可能身受重傷。