大埔恐怖車禍｜捲車底孕婦盆骨爆裂　消息指胎盤安全　2傷者危殆

大埔廣福道一死九傷恐怖車禍，姓鄭（59歲）男死者頭部爆裂，身體多處骨折，當場傷重死亡，另一被捲落車底的姓伍（38歲）孕婦，被救出時已陷昏迷，送往沙田威爾斯醫院搶救，初步證實她頭部重創，盆骨爆裂，現於深切治療部留醫，消息指她的胎盤安全及已恢復清醒，現時情況嚴重。同送往威爾斯醫院搶救的姓劉（4歲）男童全身手腳擦損，經手術後暫無性命危險，已送上病房留醫。



截至今日（22日）晚上7時許，仍有4名傷者留醫，其中2人情況危殆，2人情況嚴重。

2名危殆傷者中，姓宋63歲女傷者由北區醫院轉送屯門醫院繼續接受治療，而受傷的4歲男童則留醫威爾斯親王醫院深切治療部。至於死者姓陳妻子，以及被困車底重傷的姓伍38歲孕婦，則傷勢嚴重。其餘2女2男於那打素醫院及威爾斯親王醫院接受治理後已出院，據悉肇事司機已出院及帶往警署。

大埔廣福道車禍死傷者名單



死者



姓鄭（59歲）男子

傷者



姓陳（51歲）女子，死者妻子﹕多處骨折，不清醒，情況嚴重

姓莫（64歲）男子，肇事的士男司機﹕報稱頭暈送院，現已出院及被帶往大埔警署

姓伍（38歲）孕婦﹕盆骨骨折、頭部重傷，消息指胎盤安全及已恢復清醒，情況嚴重

姓劉（4歲）男童﹕全身手腳擦損，情況危殆

姓宋（63歲）女子﹕ 昏迷送院，情況危殆

姓馮（70歲）女子﹕雙腳受傷，清醒

姓蘇（54歲）男子﹕ 右腳受傷

姓周（59歲）女子﹕ 左腳、右手受傷，清醒

姓詹（49歲）男子﹕右腳受傷，清醒，拒絕送院