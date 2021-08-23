晾衫竹釣手袋｜大廈兩度失竊　居民稱棚架時有異響﹕諗緊係咪賊

網上流傳大膽竊匪光天化日游攀棚架，以晾衫竹「釣魚」勾走手袋的犯案片段，至今竊匪仍未落網，而位於深水埗荔枝角道380號的涉事大廈原來一連兩日失竊，合共損失約1.2萬元。有不少住戶透露，維修外牆的棚架已搭建約半年，曾於傍晚及晚上聽到疑似有人攀爬棚架的異響，「我諗緊係咪賊，冇可能咁夜先開工」。



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《香港01》記者巡查大廈的情況，發現天台門鎖上及安裝了閉路電視，大廈天井亦已更換新窗，無法打開。而大廈各單位的大門亦有警員掛上慎防爆竊的宣傳單張。

居於上址7年多的黃小姐指，棚架已搭建多時，間中才有工人開工，她平日因蚊蟲及鼠患問題而沒有開窗，幸未遭爆竊。她指不時於傍晚時份或入黑後，會聽到棚架傳來疑似有人走動的聲音，但望出窗外未見有人影，「我諗緊係咪賊，冇可能咁夜先開工」，對於有影片拍攝到賊人光天化日以晾衫竹犯案亦感震驚。而住戶陳先生指大廈自3月起維修外牆而搭棚，每戶業主須付12萬元。他指大廈過往治安不算太差，對於有飛天蠄蟧冒險犯案，他估計案中賊人「好等錢使」。

警方表示，近日共接獲兩宗發生於荔枝角道380號涉及棚架的爆竊案。昨日（22日）警方接報指一名男子於上址一單位窗外以長棍勾走客廳內的一個手袋，事主損失總值約5,900元的財物。而於前日（21日），警方則接報指上址另一單位有約6,000元財物被盜去。兩宗案件均列作爆竊案處理，交由深水埗警區刑事調查隊第三隊跟進，暫時未有人被捕。

警方呼籲，任何人如有任何相關資料提供，請致電3661 8858與調查人員聯絡。