大埔恐怖車禍｜重傷婦歷兩手術　悉丈夫離世仍堅強　家人相伴扶持

大埔的士疑衝燈撞安全島釀2死8傷，一對恩愛夫婦慘逢橫禍，丈夫當場喪命，妻子則留醫深切治療部，自此天人永隔。據悉夫婦二人是富亨邨街坊，當區區議員與他們的女兒取得聯絡，指女兒多番感謝當日仗義幫忙的眾多熱心市民，並感謝港人對其一家的關心。媽媽剛完成第二次手術，已知悉爸爸不幸離世的噩耗，惟幸媽媽「好堅強」。家人擔心她在身受重傷之餘仍要面對喪失摰愛的傷痛，故會時刻陪伴支持。他們亦需要經濟支援，故委託區議員代為籌款。



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姓鄭59歲男子於車禍中不幸當場離世，他與51歲姓陳妻子居於富亨邨，夫婦二人同任職食物包裝工人，育有一子一女。昨日兩人放假外出購物，未料到在廣福道飛來橫禍，陰陽永隔。鄭妻多處骨折，留醫威爾斯親王醫院。

大埔區議員何偉霖今晚（23日）於其「何偉霖網上工作室」Facebook發文，指過去兩日接獲不少大埔街坊查詢，了解於車禍中離世的59歲富亨街坊和其配偶狀況，以及家屬是否需要精神、經濟支援及想捐款等。何指自己較早前成功與死者女兒鄭小姐取得聯絡，鄭女多次表明知道很多人關心事件及其家庭，表示感激各界的關愛，亦指曾看過事發當日的影片，留意到很多市民奮勇救人及撐傘為傷者遮蔭，對此非常感動。

鄭家突然痛失至親，到今仍難以接受，家人忙於後事之餘，亦要探望還在醫院傷重留醫的媽媽，並透露：「媽媽今日做咗第二次手術，手術成功，媽媽好堅強！我哋都會！」何偉霖指，鄭女稱母親受傷送院時清醒，現留醫深切治療部，已知悉丈夫離世的噩耗，表現堅強。家人擔心母親受傷的同時，還要面對丈夫離世，故放下手頭工作，陪伴在她的身邊及支持她。

何偉霖續指，鄭家並非富裕家庭，遇上沉重打擊後需要經濟支援，遂透過他籌款。何偉霖已將家屬的銀行戶口登於其Facebook「何偉霖網上工作室」的文章，呼籲市民欲想略盡綿力，可以直接將捐款存入鄭小姐帳戶。

▼▼閉路電視拍下事發經過▼▼

