大埔恐怖車禍｜警翻查片段　的士衝紅燈　傷者包括孕婦及4歲童

大埔廣福道造成一死九傷的奪命車禍。死者為59歲男子，傷者包括一名懷孕5個月孕婦、4歲男童及長者等，肇事的士司機亦報稱不適送院。根據現場片段，肇事的士當時衝紅燈，警方指的士行車方向的燈號為紅燈，而路面的交通燈號運作正常。63歲的士司機通過酒精呼氣測試，他涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。



的士於大埔廣福道剷上安全島，造成一死九傷。（蔡正邦攝）

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新界北總區交通意外調查組署理總督察曾嘉俊表示，事發於上午11時21分，一輛市區的士沿大埔廣福道西行線往寶香街方向行駛，在燈位前失控衝上安全島，撞毀交通燈，並傷及九名正在橫過馬路的行人，意外共造成一死九傷。死者為一名59歲男子，傷者分別為4男5女，包括肇士的士司機，年齡介乎4至70歲，分別送院威爾斯親王醫院、北區醫院及那打素醫院治理。傷者包括夫婦、一名懷孕5個月的孕婦及年長途人，司機事後報稱不適，清醒送院。4歲男童有家人陪同送院，但他是否有家人受傷仍在調查。

新界北總區交通意外調查組署理總督察曾嘉俊表示，的士行車方向的燈號為紅燈，而當時路面的交通燈號運作正常。（蔡正邦攝）

警循的士性能、司機狀態及路面方向調查 呼籲目擊者提供資料

曾嘉俊指，的士司機通過酒精呼氣及藥物測試，警方以危險駕駛導致他人死亡的罪名，拘捕63歲男司機。警方會以肇事的士的機件性能、肇事司機精神狀態，以及當時路面情況進行調查。警方呼籲目擊者提供資料。

曾嘉俊稱，根據現場片段，的士「直剷行人路（安全島）度，當時燈號係紅燈」，他補充指的士行車方向的燈號為紅燈，而當時路面的交通燈號運作正常。警方已取得附近商戶閉路電視調查，的士被拖往往大欖涌車輛檢驗中心進行檢驗。

運輸及房屋局局長陳帆就致命交通意外表示十分難過，向死傷者的家屬致以深切慰問，希望傷者早日康復。他表示，相關政府部門已跟進，為死傷者及其家屬提供協助，警方亦會調查交通意外的原因。

下午4時，拖車到場將肇事的士拖往大欖涌車輛檢驗中心進行檢驗，清潔工亦清洗路面。此外，有市民帶白花到場祭拜亡魂。

↓↓↓事發一刻片段截圖↓↓↓

