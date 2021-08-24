大埔恐怖車禍｜母子同遇橫禍　孕婦胎穩留醫ICU　4歲男童仍危殆

大埔廣福道2死8傷車禍，案件交由新界北重案組接手調查，將循誤殺方向調查。截至昨（23日）晚10時，意外中受傷的4歲男童仍然留醫，情況危殆。其37歲懷孕5個月母親情況嚴重留醫深切治療部，胎盤安全。現場不少市民獻花和上香悼念，花束堆如山。之前被撞毀的交通燈已經修復。



+ 1

恐怖車禍造成2死8傷，59歲男子鄭鈞海疑被撞塌的交通燈擊中頭部，當場死亡。其51歲姓陳妻子多處骨折，留醫威爾斯親王醫院，情況嚴重。懷孕5個月的37歲姓伍女子情況嚴重，其頭部及盆骨受傷，目前在深切治療部（ICU）留醫，胎盤安全。伍婦的4歲姓劉兒子身受重傷，仍然危殆，同留醫威爾斯親王醫院。63歲女子宋婉芬昨日（23日）早上不治。

意外發生踏入第三日，不少市民到現場獻花和上香悼念，花束堆如山。之前被撞毀的交通燈已經修復。案件現轉交新界北總區重案組第一隊跟進調查，據悉重案組正循是否有誤殺成份調查。

（01製圖）

▼▼閉路電視拍下事發經過▼▼



+ 15

+ 4

大埔廣福道車禍死傷者名單

死者



姓鄭（59歲）男子

姓宋（63歲）女子

傷者



姓陳（51歲）女子，死者妻子﹕多處骨折，不清醒，情況嚴重

姓莫（63歲）男子，肇事的士男司機﹕報稱頭暈送院

姓伍（37歲）孕婦、4歲男童母﹕盆骨骨折、頭部重傷，消息指胎盤安全及已恢復清醒，情況嚴重

姓劉（4歲）男童﹕全身手腳擦損，情況危殆

姓馮（70歲）女子﹕雙腳受傷，清醒

姓蘇（54歲）男子﹕ 右腳受傷

姓周（59歲）女子﹕ 左腳、右手受傷，清醒

姓詹（49歲）男子﹕右腳受傷，清醒，拒絕送院