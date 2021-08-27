海關揭巴拿馬進口工藝品藏值930萬可卡因　一物流男被捕

香港海關在前日（25日）在香港國際機場檢獲約8公斤懷疑可卡因，估計市值約930萬元。海關指，有人把懷疑可卡因精密地藏在一批由巴拿馬進口工藝品內，企圖蒙混過關，惟海關察覺有異，拘捕一名報稱物流公司負責人的二十三歲男子，被控以一項阻撓海關人員及兩項企圖販運危險藥物罪名。



機場調查組高級調查主任林澤麟指，海關人員當日檢查一批從巴拿馬抵港，報稱載有工藝品的空運速遞貨物，發現該批懷疑可卡因收藏在十六件工藝品內。他形容收藏毒品的手法相當精密，在每件工藝品的中心在藏入了大約500克的懷疑可卡因，又在外層加上厚厚的阿加力膠，企圖妨礙儀器偵測。

林澤麟表示，香港海關會加強與郵政及物流業界的合作，打擊利用速遞及郵政方式販運毒品的活動。（羅敏妍攝）

林澤麟續指，這是首次有不法之徒利用公司登記的文件在工業大廈租用單位作收貸地址，魚目混珠，企圖躲避偵查。涉案報稱物流公司負責人男子在觀塘工業大廈中一單位被捕，他被控以一項阻撓海關人員及兩項企圖販運危險藥物罪名，將於明日（28日）在東區裁判法院提堂。林表示，香港海關會加強與郵政及物流業界的合作，打擊利用速遞及郵政方式販運毒品的活動。

海關呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。此外，市民亦要避免將個人資料或地址交予他人以作收取郵包或貨物用途。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民可致電海關二十四小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑販毒活動。