66歲退休商人陳屍北角酒店　胸口插刀死去一日　警多方面追查死因

北角「港島海逸君綽酒店」昨（29日）揭發命案，一名66歲男子被發現胸口插刀，陳屍房內。警方今晨（30日）交代案件時指，死者有情緒病紀錄，今年4月已租住上址酒店，最後露面為8月27日，其頸、胸均有刀傷，初步死去約一日，惟現場無遺書、無打鬥痕跡、無其他人出入，將循多方面追查事件。案件暫列「屍體發現」處理。



涉案死者姓郭（66歲），2016年退休前從商，據悉他育有一子，與妻子離異後，父子二人同住，惟因作息時間有異，兩人經商討後，今年4月開始，郭父獨自租住北角油街23號「港島海逸君綽酒店」，原定暫住至今年12月。據了解，郭父於2016年曾企圖自殺未遂，並患上情緒病，一直有定期覆診，但初步沒有金錢問題。

消息稱，事主兒子於8月28日與父親失聯，及至昨（29日）午約5時，聯絡酒店要求協助尋找父親，惟職員拍門良久卻不獲回應，遂以後備門匙入內查看，終揭發事主倒斃房內。東區警區刑事總督察江詩韻稱，死者頸、胸均有刀傷，現場則檢獲兩把刀，初步相信已死去一日。

江續指，案發房間大門及窗戶均鎖上，並無打鬥或搜掠痕跡，亦無檢獲遺書，經翻查閉路電視片段後，相信事主最後於8月27日返回房間，其後無再出入，亦未有發現有其他人士出入。警方將循多方向調查事件，惟死者的真正死因，有待法醫解剖核實。

警方昨日表示，事發時接獲酒店職員報案，指姓郭（66歲）事主倒臥其中一房間內，其胸口插着一把約長30厘米的利刀，救援人員其後證實他已明顯死亡。警方未有檢獲遺書，並獲悉事主受情緒病困擾，將案件列作「屍體發現」處理，稍後會驗屍確定死因。

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