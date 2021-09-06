上水雙屍命案｜五旬兒疑心臟病發失救猝逝　百歲母乏人照料同喪命

上水寶石湖邨一對103歲及59歲的母子伏屍家中一星期卻無人發現，直至保安巡樓聞到臭味，始揭發命案。現場消息指，警方調查後，相信該對母子依靠綜援維生，兒子患有心臟病的紀錄，但仍獨力照顧行動不便的母親，不排除兒子早前因病猝逝，母親亦因無人照顧而離世。



伏屍單位內的母子分別姓張（103歲）及姓黃（59歲）。據了解，黃早年離異，膝下猶虛，現無業，並與母親同住上址單位，母子依靠綜援過活。由於母親行動不便，需以輪椅代步，故黃負責照顧其生活起居。據附近餐廳職員指，黃平日會推輪椅帶母親到餐廳，兩人共享一個套餐，黃仍親力親為，餵母親吃飯。

事發於今日（6日）下午2時許，寶石湖邨碧玉樓的保安員巡樓時，發現一個單位傳出臭味，警方及消防趕至後，破門入屋調查，揭發母子倒斃家中。據了解，單位面積約200呎，只有一個房間，黃倒斃在客廳地上，母親則伏屍睡房地上。由於兩人遺體已發漲及傳出臭味，不排除他們已離世一星期。

現場消息指，黃有心臟病紀錄。警方根據現場環境推斷，不排除黃失救致死，留下母親無人照顧，最終兩人先後離世。至於兩人確實死因，包括年邁母親會否因長時間無人餵食而喪命，將會剖屍進一步確認。

社署則回覆查詢指，涉事家庭並非社署社工的跟進個案。社署社工正嘗試聯絡死者家人，為他們提供情緒支援和其他所需的協助。

資深社工陳鑑銘對再次發生涉及照顧者家庭的命案，表示難過，並關注今次事件涉及照顧者突然離開，以致被照顧一方亦乏人照顧而出事。他不諱言同類「隱蔽」家庭，很多時發生問題但難以預先察覺，往往最有效方法是透過鄰里互助找出有問題家庭，「可能鄰居好耐無見嗰個家庭老人家同照顧者出入，都要拍門問問，或者樓下保安座頭警覺到，都打個電話上去問吓」，以防患未然。