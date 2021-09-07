灣仔「老北京」14食客一氧化碳中毒7人留醫　同房食炭爐火鍋出事

灣仔中菜館「老北京」發生食客懷疑集體中毒事件，14名食客昨晚（6日）於餐廳用膳後感到頭暈不適送院，經醫生檢查後懷疑一氧化碳中毒，其中7人至今日（7日）傍晚仍然留醫，情況穩定。衞生署衞生防護中心指，14人當晚於餐廳同一房間內進食炭爐火鍋，食肆房間有開空調，但房間內的窗戶全部關上。

「老北京」灣仔店今日未有營業，銅鑼灣店職員表示店舖有提供炭爐涮羊肉鍋，惟稱需要於室外享用，對於灣仔店是否有作同樣安排，職員表示灣仔店為另一東主營運，對此並不清楚。



事發昨晚10時許，灣仔駱克道113號地下「老北京」中菜館，消防處接報有食客於餐廳用膳後感到頭暈不適，多輛救護車到場，將14名食客分別送往瑪麗醫院及律敦治醫院治理。醫管局指至今日2男5女食客仍然留醫，情況穩定。

14人同房打邊爐 4人需高壓氧治療

衞生署衞生防護中心表示，個案涉及一行共14人，包括6男8女，年齡介乎23至39歲，昨晚（6日）於灣仔駱克道一食肆的同一房間內進食火鍋，並使用炭作煮食燃料。晚餐開始約2小時後，他們出現失去知覺、頭暈、嘔吐、噁心、頭痛、呼吸急促、心悸等病徵。他們分別被送往律敦治醫院和瑪麗醫院接受治療，而其中一人自行到伊利沙伯醫院求醫，4名病人其後轉送東區尤德夫人那打素醫院接受高壓氧治療。醫管局指至今日2男5女食客仍然留醫，情況穩定。

房間有空調惟窗戶全關

衞生防護中心指，初步調查顯示他們進食火鍋時，雖然食肆房間有開空調，但房間內的窗戶全部關上，而房門亦關上一段長時間，可能因而令室內的一氧化碳水平上升。調查仍然繼續，衞生防護中心亦已通知食環署有關事故。

涉事位於灣仔「老北京」中菜館今日未有營業。（陳浩然攝）

銅鑼灣店職員：有提供炭爐火鍋 需室外享用

據網上資料顯示「老北京」設有灣仔駱克道及銅鑼灣渣甸街兩間店，涉事位於灣仔「老北京」中菜館今日未有營業，《香港01》致電銅鑼灣店了解，職員表示銅鑼灣店有提供炭爐涮羊肉鍋，惟稱需要於室外享用，對於灣仔分店是否有作同樣安排，職員表示灣仔分店為另一東主營運，對此並不清楚。「老北京」銅鑼灣店曾於網上宣傳炭爐涮羊肉鍋，並註明於露台開放。

「老北京」銅鑼灣店曾於網上宣傳炭爐涮羊肉鍋，並註明於露台開放。（老北京 Old Beijing Restaurant Instagram圖片）

醫生：相信與空氣流通不足有關

臨床毒理專科醫生馮顯達指出，食客懷疑一氧化碳中毒，相信與涉事食肆空氣流通不足有關，過程中使用炭爐時，含碳物質不完全燃燒令一氧化碳積存，食客吸入便可能會一氧化碳中毒。一氧化碳中毒的輕微者，會出現頭痛、頭暈、噁心或嘔吐，嚴重者甚至可能昏迷以至死亡。

馮續稱，透過驗血檢測血液的一氧化碳濃度，可測出是否出現一氧化碳中毒，一般一氧化碳中毒後，可接受高壓氧治療，惟嚴重者若然曾經昏迷，轉醒後亦可能因神經系統受損而出現後遺症，影響手腳活動、精神或智力受損等，需長時間才可康復，甚至無法完全復原。他提醒食客應提高警覺，若然在食肆期間感到頭暈及噁心等類似一氧化碳中毒等徵狀，應盡快離開現場。