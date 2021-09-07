灣仔「老北京」涉未獲批用炭及多於4人一檯　被罰停晚市堂食7日

灣仔中菜館「老北京」發生食客懷疑一氧化碳中毒事件，衞生署衞生防護中心表示，當晚一行14人於餐廳同一房間內進食炭爐火鍋，於約2小時後感不適送院，初步調查顯示食肆房間有開空調，但房間內的窗戶全部關上。14人當中7人至今日仍然留醫，情況穩定。

食環署表示已派員巡查餐廳，發現餐廳涉嫌未經批准使用炭作為燃料，並涉嫌曾多於4人一檯，食環署指已展開檢控程序，並要求餐廳即日停晚市堂食及限2人一檯，為期7日。



涉事位於灣仔「老北京」中菜館今日未有營業。（陳浩然攝）

14人同房打邊爐 4人需高壓氧治療

衞生署衞生防護中心表示，個案涉及一行共14人，包括6男8女，年齡介乎23至39歲，昨晚（6日）於灣仔駱克道一食肆的同一房間內進食火鍋，並使用炭作煮食燃料。晚餐開始約2小時後，他們出現失去知覺、頭暈、嘔吐、噁心、頭痛、呼吸急促、心悸等病徵，分別被送往律敦治醫院和瑪麗醫院治理，其中一人自行到伊利沙伯醫院求醫，4名病人其後轉送東區醫院接受高壓氧治療。醫管局指至今日2男5女食客仍然留醫，情況穩定。

房間有空調惟窗戶全關

衞生防護中心指，初步調查顯示他們進食火鍋時，雖然食肆房間有開空調，但房間內的窗戶全部關上，而房門亦關上一段長時間，可能因而令室內的一氧化碳水平上升。調查仍然繼續，衞生防護中心亦已通知食環署有關事故。

食環署：涉未經批准用炭及多於4人一檯

食環署發言人表示，涉事處所持有食環署簽發的普通食肆牌照，署方今日（7日）派員巡查該處所，發現其涉嫌未經批准而使用炭作為燃料，違反《食物業規例》（第132X章）。處所亦涉嫌曾多於四人同坐一桌，違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。署方指已就上述違例事項向有關負責人展開檢控程序。

食環署又指該處所亦須由即日起採取減低傳播風險的相應措施，包括於下午6時至翌日上午4時59分停止提供堂食，並安排不多於二人同坐一桌，為期7天。署方又表示會繼續留意有關情況及採取適當行動，根據記錄，署方最近一次巡查該處所日期為8月24日，期間未發現有任何違規情況（包括通風系統要求）。食環署呼籲餐飲處所負責人及從業員同心協力及持之以恆地遵守《食物業規例》和 《預防及控制疾病》的相關規例，以保障員工、顧客及市民大眾的安全，市民亦須遵守餐飲業務處所內有關羣組聚集的規定及指示。

高濃度一氧化碳可致命

衞生防護中心表示，一氧化碳為一種無色、無臭、無味的氣體，它是因不完全燃燒含碳燃料（例如木材、天然氣和汽油）而產生的副產品。暴露於低濃度一氧化碳的人士可能出現頭暈、頭痛、疲倦、噁心等症狀；而暴露於高濃度一氧化碳的人士則可能出現視覺受損、協調紊亂、失去知覺、腦部受損等症狀，甚至死亡。衞生防護中心提醒市民，應在通風良好的地方使用排氣良好的點燃燃料的裝置。市民如懷疑出現一氧化碳中毒症狀，應立即求醫。如患者情況嚴重、不省人事或沒有呼吸，應立即致電999緊急熱線。