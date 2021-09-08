中港搗跨境洗黑錢集團　拘22人涉款逾7億 　再揭七旬婦被騙8200萬

中港兩地昨（7日）展開跨境打擊洗黑錢集團行動，代號「耀斑」（BEAMSPOT)，拘捕22人，涉洗黑錢約7.4億元，其中2.72億元相信是本港最少43宗詐騙案的騙款，單一案中一名76歲女受害人墮入假扮內地執法人員騙案，損失多達8,220萬元。行動中，香港警方在港拘捕14人，他們為85個傀儡銀行戶口持有人，其中一名31歲男子為洗黑錢集團主腦，該集團在內地設有戶口控制中心進行洗黑錢活動，警方凍結相關戶口約120萬元犯罪得益。警方指出，不法分子有開設虛擬銀行戶口及進行加密貨幣交易，進行洗黑錢活動有增加趨勢。



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香港警方財富情報及調查科較早前接獲情報，指有銀行戶口牽涉可疑交易，調查後發現一個活躍本港的犯罪集團，主腦以1,500至5,000元作利誘，招攬香港市民開設銀行戶口作傀儡戶口，進行清洗黑錢用途；其間透過將登入資料交予內地團伙，並在內地開設的戶口控制中心搖控傀儡戶口，利用傀儡戶口接收犯罪得益後，多次快速轉帳，進行加密貨幣交易，購買Bitcoin（比特幣）、USDT（泰達幣）等，最終將款項轉往主腦海外戶口。

犯罪集團招攬香港市民開設銀行戶口作傀儡戶口，在內地開設的戶口控制中心搖控傀儡戶口，利用傀儡戶口接收犯罪得益，進行加密貨幣交易，多次快速轉帳，最終轉往主腦海外戶口。（鄧栢良攝）

43宗詐騙案涉款2.72億元 76歲婆婆墮電騙失8,220萬元

根據警方調查，該集團清洗黑錢逾7億元，其中2.72億元相信來自去年4月至今年8月本港最少43宗詐騙案受害人，包括39宗假扮內地執法人員電話騙案、1宗「猜猜我是誰」電話騙案、2宗投資騙案及1宗網上情緣騙案。受害人包括10男33女本地人，年齡介乎23至85歲，報稱為學生、主婦、退休人士、文員等，其中一名76歲女受害人墮入假扮內地執法人員電話騙案，4個月內進行196次轉帳給騙徒，損失8,220萬元。

香港警方與內地執法機關交流情報後，昨日展開拘捕行動，香港警方在港多處拘捕14名本地人士（12男2女)，年齡介乎23至75歲，涉嫌洗黑錢，包括31歲男主腦，並檢獲一批證物，包括多部電腦、手提電話及開戶文件。案中警方凍結相關戶口共120萬元，相信為犯罪得益。

以虛擬戶口及加密貨幣交易洗黑錢趨升

同日內地執法部門則於深圳南山區突擊搜查兩個處所，拘捕1名本地女子及7名內地男子，年齡介乎20至29歲，他們受香港集團主腦主使，操控相關銀行戶口清洗黑錢，他們涉及內地「幫助訊息網絡犯罪活動罪」、「串謀詐騙」及「清洗黑錢」罪被捕。所有被捕人士現在被扣留調查。

調查顯示，洗黑錢集團共操控85個傀儡戶口，由14名在港被捕人士持有，當中79個為虛擬銀行戶口。由於本港虛擬銀行由去年開始投入服務，相信有人利用虛擬銀行戶口開戶便利，以此作傀儡戶口，及進行加密貨幣交易，類似的洗黑錢情況有增加趨勢。被捕主腦沒有黑社會背景，行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

警方相信已成功打擊一個活躍中港的跨境洗黑錢集團，正追查其餘巨款來源、所涉及的其他案件或犯罪活動。財富情報及調查科高級警司鄭麗琪表示，會與虛擬銀行業界及金管局緊密溝通，檢視及堵塞漏洞。