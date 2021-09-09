旺角單位疑被撬門未遂　樓上天台屋隨即起火　女住戶：驚到震！

旺角發生企圖爆竊及懷疑縱火案。凌晨4時許，警方接獲報案指，砵蘭街288至290號一幢唐樓的8樓單位，有人企圖撬門懷疑爆竊。數分鐘後，當局再接獲報案指，大廈9樓天台屋位置發生火警，冒出大量濃煙。消防接報趕至現場，協助約50名居民疏散到安全位置，期間架起鋼梯，向起火的天台屋開喉射水，未幾將火救熄，事件中無人受傷。消防正調查事件，初步不排除起火原因有可疑；警方則正了解火警與撬門事件有否關連。



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懷疑遭人撬門的住戶、年約六旬的黃女士亦疏散到地面。她向記者表示，事發時，她剛起床不久，坐在客廳中收看電視。期間發現有人「搞幢門」，干擾鐵閘的鎖頭長達5分鐘之久：「係咁拉上拉落……驚唔知咩人，唔敢去開門睇。」她憶述，當可疑人離開不足5分鐘，即有濃煙攻入單位，當她打開門，發現樓上9樓的天台僭建屋有閃光，懷疑是起火的火光，走廊充斥大量濃煙，未能與兒子逃離，於是關上大門待救：「驚到震呀！」最終母子兩人由消防員救出，帶到地面安全位置，有驚無險。

疑被撬門的女住戶黃女士猶有餘悸。(張家豪攝)

黃女士續道，上址大廈原本有大門大閘，惟數年前無故「中門大開」，隨之惹來不少閒雜人等，到樓上天台屋。她指，該天台屋屬僭建，5年前已無人居住，準備清拆，但至今仍未完工，疑為「道友」藏身之所。她又稱，自己與兒子租住上址多年，並無與人結怨，不清楚為何被人干擾門閘，不排除有賊人企圖爆竊不果。