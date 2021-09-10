警破倫敦金騙局拘6男　老師、工程師等5人被騙千萬

詐騙集團租用觀塘甲級寫字樓，塑造形象為正當的倫敦金投資公司，並以「Cold Call 」形式致電受害人，引「人無橫財不富，馬無夜草不肥」等俗語，直言「我有能力將你嘅資金慢慢變大」，遊說受害人投資「高回報低風險」的虛構倫敦金計劃。實際上，騙徒並沒為受害人進行任何投資，並提供虛構交易平台的網頁，製造投資失利的假象。警方昨日（9日）拘捕6名男子，涷結涉案12個銀行戶口中的5百萬元。案件牽涉5名受害人，職業分別為老師、工程師以及退休人士，最大損失金額為395萬，涉案總金額為1千萬元。



今年5月至8月期間，警方接獲多宗有關倫敦金的詐騙案件。騙徒會以「Cold Call 」形式隨機致電受害人聲稱進行問卷調查，以誘騙取得他們的個人資料後，並伺機介紹受害人購買「高回報低風險」的虛構倫敦金投資計劃。案件牽涉5名受害人，分別為4男1女，年齡介乎30歲至77歲，受害人職業分別為老師、工程師以及退休人士。每宗案件損失金額由15.5萬至395萬港元不等，總計涉款超過1千萬元，不排除會有更多潛在受害人。

警方昨日展開拘捕行動，於港九新界以「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪拘捕6人，年齡介乎21至40歲，包括1名公司董事、3名骨幹成員以及傀儡戶口持有人。部分人為中層管理角色，投資經紀。

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警方商業罪案調查科總督察鄧國軒表示，當受害人對投資計劃表現有興趣，騙徒會哄說他們將金額存入指定銀行戶口，或以現金支付形式，開納投資戶口。同時間，騙徒會提供虛構交易平台的網頁，提供投資產品即時資訊，再讓受害人授權給經紀進行倫敦金交易，訛稱為他們監察戶口。

警方分析集團的資金流，發現有關資金存入與交易不相稱，實際上騙徒並沒為受害人進行任何投資，當受害人要求提取有關金錢，遭騙徒以不同藉口推搪拒絕。騙徒又會製造投資失利的假象，謊稱不能取回金額。

公司自稱交易總額超過3千億

鄧國軒指，該詐騙集團由上年年初開始運作，在觀塘租用甲級寫字樓。根據該公司的簡介，聲稱5年間獲得「活躍交易平台」的榮譽，交易總額超過3千億，塑造為形象正當的投資公司。記者嘗試於網上搜索該公司，發現其公司網站已經關閉。行動中，警方於辦公室搜獲電腦、投資經紀的講稿、開戶文件、數簿、授權書等證物。警方亦涷結涉案12個本地銀行戶口，懷疑犯罪得益金額超過5百萬。所有被捕人被扣查，案件仍在調查中，警方不排除會拘捕更多人。

高級督察劉肇龍提醒，市民在投資任何投資產品前，應了解當中風險，以及投資公司背景。又呼籲市民準備簽署任何開戶協議、授權書或相關合約前，應了解清楚所有條款及細節，不要輕易授權進行第三方買賣，以及恆常檢查月結單，如有懷疑應致電反詐騙協調中心「防騙易18222」熱線。