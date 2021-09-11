白田邨奪命火｜縱火情侶常半夜鬧交　泰婦捱打叫救命　毀鄰居香爐

白田邨昨（10日）凌晨發生1死12傷奪命火警，一對情侶涉嫌縱火被捕。這對年齡相距9年的姊弟戀人，常給街坊添麻煩，他們的鄰居更是不勝煩擾。記者前往男疑犯位於石硤尾邨的住所查看，發現木門、鐵閘、窗花及牆身畫滿了紅色心形圖案，亦寫有女疑犯Montha的泰文名字。有鄰居指該對情侶「一日鬧幾次交」，男疑犯更曾襲擊女朋友，「打到個女人叫救命」，但不足半小時便和好。



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據了解，起火單位的48歲泰裔女戶主姓陳，原名Montha，與姓鄭丈夫育有三子女。她來港多年，入鄉隨俗，還改了漢名，名叫「阿玲」。後來夫妻離異，阿玲早前與居住石硤尾邨22座、比她年輕9歲的姓陳男街坊拍拖。據悉兩人皆有不良嗜好，言行古怪，經常爭執，是街坊眼中的「麻煩友」，火警發生前，兩人曾在街頭爭執而驚動警方，未料回家後再度吵架，更遺下煙頭縱火釀悲劇。

記者今日（11日）到男疑犯位於石硤尾邨22座的單位查看，發現單位的木門、鐵閘、牆身及窗花全部被人用紅色筆塗鴉，畫了多個紅色心形圖案及寫有女疑犯的泰文名字。據鄰居透露，男疑犯原本與母親及胞弟同住，近來較少見到母弟出入上址，惟泰婦則不時到男疑犯家中過夜。

鄰居形容該對情侶皆精神有異，過去數個月，兩人每日都會爭執數次，甚至半夜三更仍吵架聲不絕，並指男疑犯「一發起脾氣，冇得控制，掟爛晒啲嘢，掟啲嘢出嚟」，更曾經出手襲擊泰婦，「打到個女人叫救命」，泰婦會將雜物拋出門外及以粗言穢語還擊，更會奪門而出離去，但兩人不足半小時便會和好。鄰居無奈指自己家門的土地公香爐被毀爛兩次，懷疑是該對情侶所為，即使多次投訴仍無果，求助無門。