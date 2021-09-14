港生台灣揸電單車載友　撞泥頭車重創　頭盔cam揭地盤路口無指示

22歲的梁銘皓年初在台灣遇車禍，腦部重創，需要接受開腦手術。梁爸爸稱初時獲悉，兒子騎電單車接載友人到嘉義布袋港遊玩，駛出十字路口時，撞到一輛泥頭車。但銘皓個性謹慎，在頭盔及電單車車尾均裝有行車紀錄儀（車cam），拍得意外一刻，梁爸爸牛一妻子重返現場查看，揭發現場並非「十字路口」，更聘請律師控告泥頭車司機。



梁爸爸從事汽車美容生意，在疫情下經營困難。（蔡正邦）

+ 13

梁爸爸表示，1月28日當日，銘皓友人由台中騎電單車到嘉義找銘皓，二人相約對往布袋港遊玩，銘皓擔心對方過度疲累，於是建議由他載友人到布袋港。事發下午5時，當時天色晴朗，布袋南港中山路一洗車場旁，按照警官的說法，該處為十字路口，銘皓駕駛電單車，時速50公里，駛出路口時撞向一輛泥頭車右側車門位置，釀成意外。

+ 4

然而，銘晧頭盔及車尾均裝有車cam，顯示案發現場不是「十字路口」，當時銘皓沿單行線行駛，車道左側設高圍板，當他駛近一個路口，一輛泥頭車突然從左側駛出，銘皓未及減速，「架車突然之間衝出嚟，喺嗰一剎那就撞咗落去，個cam即刻斷咗，睇唔到喇」。除了銘皓重創，其友人亦右手手指骨斷裂及胰臟爆裂，情況嚴重，幸昏迷數日後甦醒。

銘皓嫲嫲每日唸經數小時，為孫兒祈福。（蔡正邦攝）

梁爸爸稱，「我個仔做嘢係好謹慎，冇理由會發生啲咁嘅情況。」台警方並未進行科學鑑證，已返港的梁爸爸未能親身前往案發現場，他着妻子、律師及老師前往查看，確認該處並不是「十字路口，泥頭車從一個地盤駛出，「嗰個地盤冇交通督導、冇交通指示燈，乜都冇」。根據梁爸爸提供的現場圖片，銘皓在單行線行駛，左側有圍板，而發生意外的路口過後變為多線行車，圍板或有礙視線，路口前面只有一塊廣角鏡，並無其他指示燈或指示牌。

梁爸爸在律師徵詢意見，目前控告涉事泥頭車司機，訴訟於兩個月前展開，相信最快在年尾才有結果。倘能獲得賠償，可用作日後醫療開支，但「賠償就算幾多錢都好喇，都係補唔返㗎！佢廿幾歲，應該讀完書之後供獻社會同成家立業，佢精彩嘅人生先開始，你點賠到畀佢？賠唔到嘅！」