22歲港生台灣留學遇車禍　腦部重創需開腦　母留台照料父回港求援

「你問我愛你有幾分，我愛你有幾分。」在台灣留學的梁銘皓（22歲）今年初騎電單車與泥頭車相撞，腦部重創，在死亡邊緣掙扎。礙於疫情，父母抵台後仍要接受21天隔離，其間梁媽媽透過視像電話，看着插住喉管、意識不清的兒子，希望透過歌聲「喚醒」他。銘皓目前仍然半昏迷，但在媽媽的日夜陪伴及其堅強意志力下，日見起色，令爸爸滿懷希望，盼子早日歸港及接受更好的治療。

梁爸爸至今耗費逾30萬港元，然而要打一場長遠的「仗」，傾盡所有亦未必足夠，但他仍十分堅定：「我一定唔會放棄佢，佢係我個仔！」



銘皓父母在台，每日探望銘皓，目前媽媽仍在台相伴，爸爸則返港工作及四出尋求支援。（受訪者提供圖片）

22歲的銘皓與父母及細兩歲胞弟居於東涌，他個性謹慎、成熟，因為對農業耕種充滿興趣，數年前到台灣求學，升讀國立嘉義大學農藝學系，意外前為二年級學生，目前休學。

梁爸爸憶述，今年1月28日晚上8時許，他在車房工作期間接獲通知，指銘皓遇上車禍（另見稿），正在醫院搶救，醫生稱銘皓頭部腫脹、嘔吐，須進行斷層掃描，以確定傷勢，「當時我收到通知我好緊張、好緊張，好難形容當時嘅心情，好似就嚟失去咗啲嘢咁嘅感覺！」但作為一家之主，他仍要強裝鎮定致電通知妻子。

梁爸爸想到兒子的未來不禁落淚。（蔡正邦）

根據診斷證明書，銘皓顱骨骨折合併顱內出血，左側股骨骨折。他於1月28日送院搶救，其後轉入加護病房，於同日左股骨外固定手術，翌日執行顱骨切除手術。手術後，老師拍下照片予梁爸爸交代進展，他首度看到兒子的情況：「我感覺佢好蒼白，冇反應，成個人就好似同一個死咗嘅人冇乜分別，嗰一刻我又有少少慶幸可以救返佢。」及至2月2日，銘晧終於脫離危險期，其後又進行了左股骨開放性骨折手術及顱骨放回手術。礙於疫情，他們均無法在兒子身旁照料，只能在港靜候佳音，並聘用私家看護代為照顧兒子。

在入境處及台經辦協助下，皓銘爸媽成功2月8日飛抵台灣。原本他們需要先進行21日隔離，但由於銘晧傷勢嚴重，昏迷指數仍維持在4，其母獲酌情處理，穿上整套防疫裝備，前往醫院隔著玻璃，看望在加護病房昏迷未醒的兒子。

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21天的隔離，銘晧處半昏迷狀態，大部份時間均在沉睡，每當銘晧睡醒時，看護便會致電隔離中的銘晧父母。當時的銘晧雙目渙散無神，插住呼吸喉管躺在床上，媽媽眼紅紅卻笑着唱鄧麗君的《月亮代表我的心》：「你去想一想，你去看一看，月亮代表我的心……」梁爸爸說，「我哋揸緊好少好少嘅時間同佢傾偈，盡量喚返醒佢，等佢有啲記憶，等佢聽到我哋嘅聲音，知道我哋嘅存在」。

在父母隔離期間，銘晧的昏迷指數由4升至7(昏迷程度愈重者指數愈低分)，由加護病房轉往普通病房，左腳開始接受物理治療。及至3月2日，父母終於完成隔離後，隨即時趕往醫院探望兒子，「當時見到嗰一刻，我哋兩公婆真係好感觸，以為呢世人都冇希望見到個仔，仲可以見得到佢！」父母其後每天探望兒子，直至3月15日梁爸爸不得不回港繼續工作，梁媽媽則至今留在台灣照顧兒子，「我太太都覺得好辛苦，喺嗰邊一個人，有時安慰吓佢。無辦法喇依家，大家都喺度挨，個個都喺度挨緊！」

梁爸爸受訪期間數度落淚，但說到兒子近況終展笑顏。他指，銘晧情況越見好轉，「（以前）隻眼係望住，定咗類似植物人咁望住，有時擰吓頭，望住隻眼，但佢唔會望住你，但呢段時間望住我哋，有望住同有少少動作就係同我哋單眼，有啲希望！」

醫生判斷銘晧近月有機會更清醒，但想「真真正正清醒返」可能需要數年時間，倘要行動如常，更要視乎腦部的修復情況。「因為佢傷得好嚴重，佢個大腦、小腦，左腦、右腦同佢個腦幹，係好深入咁傷到入面，醫生形容畀我哋聽，話相當於喺一個高速嘅飛機度衝落嚟，入面啲嘢散晒咁濟。」

兒子有起色，令梁爸爸更急切希望安排兒子回港，及安排更好的治療，但醫生稱，目前未適合，要數個月後再做評估。「佢最慘就係個腦，個腦依家入面嗰氣壓唔穩定，如果貿貿然上飛機，會影響到入面嘅壓力，影響到入面嘅神經線。」

過去8個月，為銘晧聘用看護、出院後租屋及輔助治療等開支，已耗資逾30萬港元。銘晧目前接受手、腳復健、針灸、推拿的治療，台灣「全民健康保檢」僅支付一年復健開支，即將在4個多月後，須每月額外支付6萬港元醫藥。梁爸爸仍滿懷希望兒子可以數月後能夠回港，但屆時必須耗支十數萬港元乘搭商務機，長遠的醫療開支亦十分龐大：「嚟緊個支出咁大，我係越諗越驚！」

梁爸爸從事汽車美容生意，在疫情下經營困難。（蔡正邦）

梁爸爸數年前與人經營生意幾近破產，數年前租用荃灣和宜和村山上一塊爛地，經營汽車美容生意，聘用一名10多年的聾啞老伙記及一名年青人，自2019年社會運動及2020年疫情以來，生意每下愈況，亦不忍裁員，每月收入、支出僅僅打平，在台30萬港元開支相當於他洗1875輛車。

「我一定唔會放棄佢，佢係我個仔！」梁爸爸希望兒子可以回港，並得到更好的治療，然而因為在海外遇意外，目前接觸的機構均指無法提供協助，他冀盼社會大眾可以出手相助，「我想如果可以，希望大家都幫幫手，救一救佢喇，用啲好少少醫師，因為我能力有限，就算我成副身家畀晒佢，我驚我唔知救唔救得返佢，我想佢呢時間有起色嘅情況下，盡量有所有嘅資源幫到佢，等佢返返嚟！」