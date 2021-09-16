將軍澳落雹｜冰雹從天而降擊中窗戶、車頂　街坊：凍飲唔使加兩蚊

香港天氣持續炎熱，天文台發出局部地區大雨提示指將軍澳的雨勢特別大。將軍澳更出現極端天氣落雹，冰雹夾雜雨水從天而降，大小如五毫子，擊中窗戶、車頂。街坊目擊落雹情況，笑言：「而（宜）家出去凍飲唔使加兩蚊」，網民指雍明苑有落雹。



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天文台表示在下午1時正左右，將軍澳有冰雹報告，預料本港在短期內可能繼續受冰雹影響。將軍澳雍明苑、唐明苑有冰雹夾雜雨水從天而降，街坊原以為只是大雨聲響，細看竟是落雹。

另外天文台在9月16日上午11時56分發出之雷暴警告，有效時間延長至今日下午3時30分，預料香港有強烈狂風雷暴。雷暴發生時，請採取以下預防措施，包括留在室內、在室外的人士應躲入建築物內；切勿站立於高地或接近導電的物體、樹木或桅杆。

夏天落冰雹 屬於天氣現象

過去，天文台曾解構夏天落冰雹現象，大氣不穩定時容易形成積雨雲，而發展成熟的積雨雲會產生強烈的上升氣流，雲中所形的小冰粒會先被拋出大氣上層，然後再被上升氣流帶回高空，其間吸收了四周的小水點。當小冰粒漸漸變大，直到上升氣流無法再將變重的冰粒送到高空後，就會落雹。

天文台中午1時06分發出局部地區大雨提示，指西貢區的將軍澳的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。而受高溫觸發的驟雨及雷暴影響，本港短期內局部地區雨勢較大。

天文台呼籲可能受影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。駕駛人士應注意道路可能出現嚴重水浸及交通擠塞。市民請提高警惕。