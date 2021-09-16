清水灣綠蛋島男子海中被雷劈　昏迷送院搶救不治

天文台今（16日）發出雷暴警告，將軍澳區下暴雨及落冰雹，新界東一小時內雲對地閃電達1955次。下午近2時，據報一名男子於清水灣綠蛋島海中被雷劈中，多人目擊報案。男子被救上水警輪時昏迷，其後由直升機趕送醫院搶救，惜最終不治。



男子於綠蛋島被雷劈，被送院東區醫院搶救。（黃偉民攝）

此外，下午2時46分，數名女子於綠蛋島一帶划獨木舟，由於風高浪急及行雷閃電，感危險，於是報警救助。救援人員到場將她們救起。

下午近2時，據報一名男子於清水灣綠蛋島一帶游泳，其間懷疑被雷劈中，他被救上水警輪時昏迷，正被趕送醫院搶救。（資料圖片）

天文台在上午11時56分發出雷暴警告，有效時間至今日下午3時30分，預料香港有強烈狂風雷暴。在下午1時正左右，將軍澳有冰雹報告，預料本港在短期內可能繼續受冰雹影響。天文台又於下午2時05分發出局部地區大雨提示，指將軍澳的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。

下午1至2時新界東發生近2000次雲對地閃電

根據天文台網頁資料，新界東一帶亦錄得多次閃電，在中午12時至1時，香港全境錄得997次雲間閃電；雲對地閃電則有549次，其中多達441次在新界東發生。到下午1時至2時，閃電次數更趨頻密，香港全境錄得4,480次雲間閃電；雲對地閃電則有2,043次，其中1,955次在新界東發生。