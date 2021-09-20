本土派組織賢學思政成立逾年　王逸戰曾稱﹕存在價值是試政權紅線

賢學思政召集人王逸戰等3名成員今早（20日）被警方國安處人員上門拘捕，該組織於去年5月成立，王逸戰曾接受傳媒訪問時表示，「組織的存在價值就是去試政權的紅線。」國安法頒布實施至今，賢學思政成員多次涉煽惑他人參與非法集結等罪被捕。



成立於2020年5月26日的賢學思政，是香港本土派學生組織，其召集人王逸戰過去多次被捕。去年11月30日，賢學思政在旺角擺放街站，呼籲市民關注「12港人」事件，4名成員及3名市民在在街站完結後前往郵局寄信途中，涉嫌「非法集結」被捕，他們獲准保釋，於12月25日到旺角警署報到。至12月29日，賢學思政召開記者會，交代4名成員於25日報到時，曾被國安處人員查問。王逸戰指出，當時警方查問組織理念及資金來源，以及是否支持港獨，又指他的行動已觸犯國安法，不排除日後會直接拘捕他。

去年11月30日，「學賢思政」4名成員及3名市民於油麻地被捕，涉嫌「非法集結」。

另外，今年6月4日晚上，王逸戰在旺角豉油街一帶設置街站，被警方以公眾地方行為不檢為由拘捕；6月11日，王逸戰及發言人黃沅琳，涉嫌煽惑他人參與非法集結及宣傳或公布未經批准集結被捕，警方指他們宣傳及呼籲市民在6月12日到旺角及銅鑼灣進行未經批准集結。7月1日，警方在旺角街站拘捕王逸戰等3名成員，涉嫌「分發煽動刊物」。

賢學思政自國安法頒布實施至今，一直未有解散，是國安法後少數仍在營運的學生組織。至今早，警方國安處人員再上門拘捕賢學思政3名成員，據悉包括20歲王逸戰、18歲朱慧盈及20歲秘書長陳枳森，涉嫌串謀煽動顛覆國家政權。