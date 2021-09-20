元朗「怪男」聞女性底褲　25歲籃球教練被捕

網上瘋傳男子於村屋後巷伸手入褲襠，並取來紅色女性內褲「狂索」的影片，引起網民熱議。警方接獲市民報案後，迅速鎖定該名男子的身份，今日（20日）拘捕一名25歲姓馬本地男子，涉嫌破壞公眾體統。據了解，該名姓馬男子為籃球員，曾打甲一組賽事，現報稱是籃球興趣班教練。有網民認出其身份，指他亦是網絡KOL。姓馬男子今早曾於社交平台 Instagram上載影片截圖，留言稱﹕「真係咁似咩，仲要著v領」，疑似否認與事件有關，惟其IG頁面其後已被刪除。



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網上廣傳的該段短片，全長約38秒，相信由村屋的閉路電視拍下。片中可見，一名身穿黑衣的男子在村屋後巷位置，拉低口罩及伸手入褲檔，其後又取來一條相信是女性紅色底褲，湊近底褲並用力吸氣，他曾抬頭看向鏡頭，但疑未有發現有閉路電視正攝錄現場情況。

網民認出疑人手上紋身：咪傳說中嘅小馬哥？

片段傳出後，有眼利網民看到片中「索」女性底褲的男子，手腕上有紋身，認出對方就是從事籃球教練兼網絡KOL的姓馬男子，「咪傳說中嘅小馬哥？」疑人曾教導兒童及小學生打籃球，有家長直言感到擔心。不過，被指是片中主角的姓馬男子，今早一度在 Instagram（IG）上傳影片的截圖，並留言指「真係咁似咩，仲要著v領」，疑否認是片段中疑人，其IG之後已被刪除。

警方表示，今日（20日）接獲市民報案，指網上流傳一段影像片段，片中有一名男子懷疑在元朗一間村屋的後巷位置作出不雅行為。元朗警區非常重視有關案件，案件由元朗警區刑事調查隊接手調查。人員經調查後，迅速鎖定一名涉案男子，並於今日在觀塘區拘捕一名25歲姓馬本地男子，涉嫌破壞公眾體統。被捕男子現正被扣留調查。