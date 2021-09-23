觀塘海濱巨月飄流　市民睹怪風作祟：睇住佢沉沒一剎那好精彩！

中秋假期過去，位於觀塘海濱的巨月完成任務，主辦方原定今日（23日）收回月球，卻因天氣關係塑帶意外撕裂，導致跌進海中。有片段拍攝到巨月在海面飄浮，再漏氣扁塌沉沒。《香港01》直擊打撈巨月過程，工人將模型吊上水面，再用纜索將已經完全漏氣的月亮打撈上船。海事處及警方在場協助。



目擊巨月斷纜飄流的晨運客羅小姐講述情況，指一陣怪風吹到月球升起：「月球係咁轉轉轉轉轉，睇住佢碌落去，跟住沉咗落去啦。」她指農曆八月十五、十六已經過去，巨月完成任務，所以不感可惜。



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中秋假期過後風起雲湧，觀塘海濱主辦方原定今日（23日）收回月球，卻因天氣關係塑帶意外撕裂，導致跌進海中。目擊巨月斷纜飄流的晨運客羅小姐講述情況，「睇住佢落海沉沒一剎那，好精彩！」形容當時有一陣怪風吹到月球升起：「月球係咁轉轉轉轉轉，成個月球真係升起咗，睇住佢碌落去，跟住沉咗落去啦。」

她對目擊巨月沉沒感驚訝，但農曆八月十五、十六已經過去，巨月完成任務，所以不感可惜。她表示之後主辦方安排船隻用繩纜綁住巨月再打撈。《香港01》直擊打撈巨月過程，工人將月亮模型吊上水面，再用纜索將已經完全漏氣的月亮打撈上船。海事處及警方在場協助。

主辦方GP42 全民「燈」月解釋，原定在昨晚活動完成後，今早收回月球，但因天氣關係意外塑帶撕裂跌進海中，已經啟動處理方案盡快將月球撈回海面處理，並已經在同一早上完成將月球從海上收回。