水警殉職｜警海陸空執法　揭改裝快艇匿紅樹林　巡逾百黑點拘2人

警方新一輪反海上走私行動踏入第三日，派出刑偵人員、水警、機動部隊及其他軍裝人員展開一連串以情報主導的執法行動。繼前兩日拘捕14人後，警方昨晚至今晚（3日及4日）再巡查走私黑點、船塢及船廠及各類娛樂場所等地點，並於卸貨區及食品批發市場附近設置路障，合共拘捕29人，其中2人涉嫌「危害他人海上安全」及「輸出未列艙單貨物」被捕，並扣查兩艘懷疑與走私活動相關快艇。



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警方有組織罪案及三合會調查科統籌代號「犁庭掃穴」執法行動，由昨晚8時至今晚8時，人員巡查海上走私黑點共187次，包括青衣、屯門、大嶼山、油麻地及長沙灣一帶的碼頭及其他隱蔽處，並截查16艘船隻。同時，警方於多個卸貨區及食品批發市場附近設置116個路障截查可疑車輛，檢查車上貨物及檢視貨物清單。行動中，兩名分別為32及33歲的男子涉嫌「危害他人海上安全」及「輸出未列艙單貨物」被捕，現正被扣留調查。

警方亦搜查各類娛樂場所共213次，包括酒吧、麻雀館、遊戲機中心、按摩院及夜店等，拘捕20男7女，年齡介乎22至58歲，分別涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「在沒有領有酒牌的處所飲酒」及「藏有工具可作吸食毒品用途」等罪行。

而水警總區聯同各警區、分區以及政府飛行服務隊在大澳、龍鼓灘、沙洲和后海一帶展開多個行動，包括代號「先行者」行動，積極巡查全港多個水域及地點。截至今午6時，人員共巡查9個船塢及船廠、43個海上走私黑點，亦截查了22艘船隻。行動中，警方於后海一帶，發現兩艘懷疑非法改裝的快艇匿藏於紅樹林中，警方扣查有關快艇，涉嫌違反香港法例第548章《商船(本地船隻)條例》。