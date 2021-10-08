樂活道塌棚架｜消防百米棚架堆中尋被困女工　惡劣環境礙救援

熱帶氣旋「獅子山」為本港帶來狂風暴雨，跑馬地樂活道一幅巨型棚架倒塌，導致一死一傷。消防處指搜救時面對多個困難，棚架面積大難以找到女工位置，且環境惡劣及空間狹窄，亦有很多的雜物和竹枝阻礙救援，最終消防員耗時1小時20分鐘尋獲及救出該名女工。下午4時許，有承辦商陸續清走現場的竹枝及雜物，消防員會繼續搜索工作，確保無人被困或受傷。



跑馬地巨型棚架倒塌一刻：



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現場所見，消防處派出坍塌拯救專隊協助救援，該名女工其後獲救出時已昏迷不醒，須由救護員為其進行心外壓急救，惜最終送院後證實不治。消防處助理消防區長黃家浩表示，倒塌的棚架面積巨大（100米乘150米），亦有再倒塌的危險，加上現場大風大雨，為搜救產生非常多的障礙。此外，被困女工位置不確定，難以確定其位置。消防員在不同位置進行搜索工作，當消防員搜獲該名女工，發現她被棚架竹枝壓住。搜救環境惡劣、空間狹窄，地面有很多雜物及竹枝阻礙救援。人員即時移除雜物，開闊搜救空間，將女工即時救出。

黃續指，承辦商會逐步移走棚架，消防會在現場繼續搜索，直至確定再無人被困或受傷，才會結束搜索。消防員在完成搜索工作後，會將現場交由其他部門調查成因及確認是否安全。

消防處助理消防區長黃家浩。（陳浩然攝）