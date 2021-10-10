溱岸8號男童游泳觸電　港鐵仍未交代肇因　機電署：池燈火牛損壞

大圍屋苑溱岸8號本月2日泳池照明燈疑漏電，導致一名8歲男童一度昏迷。港鐵公司於事發後替旗下物業管理公司回應時強調救生員「救援期間無觸電」、「未有接獲其他泳客反映於泳池游泳時有任何異常狀況」，中科監察主席潘焯鴻指事主家屬認為港鐵公司回應不承認責任，而男童的醫療報告說明事主懷疑觸電。

《香港01》再查詢機電署及港鐵公司。機電署稱，經初步調查所得，特低壓泳池燈的隔離變壓器有損壞的情況，不排除有人接觸該泳池燈時可能會有輕微的觸電感覺；而港鐵公司仍未正面回應，稱會繼續配合機電工程署的調查。



溱岸8號由港鐵公司旗下物業管理公司管理，發言人事發翌日回應傳媒查詢時，稱「救生員亦指池內一直有泳客正常游泳，救援期間亦無觸電的感覺」，又指「客戶服務處至今未有接獲其他泳客反映於泳池游泳時有任何異常狀況」。港鐵公司的回應令男童家屬不滿，中科監察主席總經理潘焯鴻其後向家屬了解，得悉男童醫療報告說明男童懷疑觸電，並須要留醫一晚。家屬因小朋友觸電受傷而不開心，而港鐵不承認責任，「令佢哋更加傷心」。

機電署：泳池燈隔籬變壓器損壞

機電署發言人於上周四（7日）表示，機電署已完成有關該泳池內懷疑有人觸電的調查工作。經初步調查所得，特低壓泳池燈的隔籬變壓器有損壞的情況，不排除有人接觸該泳池燈時可能會有輕微的觸電感覺。署方已向泳池管理公司發出改善通知書，要求泳池管理公司聘請註冊電業承辦商全面檢查及維修相關泳池燈的設備， 以確保電力安全。

港鐵公司仍未正面回應男童是否觸電

港鐵公司上周五再回覆時，未有正面回應檢查結果及男童是否觸電，發言人僅表示，「當天事件發生後，溱岸8號客戶服務處已即時關閉泳池及排放泳池水，以便全力配合機電工程署於泳池範圍內對相關電力設施進行調查。客戶服務處會繼續配合機電工程署的調查，現正聘用合資格承辦商對泳池的電力設施進行全面覆檢及後續跟進。其間泳池會繼續關閉，待工程完成及機電工程署核查後，客戶服務處會就泳池重開的安排諮詢業主委員會。客戶服務處對事主家人致以慰問，亦會繼續與事主家人及業委會保持密切溝通。」

中科監察主席總經理潘焯鴻。（資料圖片/鄭子峰攝）

潘焯鴻表示，特低壓泳池燈的隔離變壓器（火牛）的作用是降低電壓，損壞可能造成電壓沒有減低或減壓不足。本港市電是220V，輸送至泳池燈前會透過火牛減壓50V或以下，倘減壓不足，漏電情況最壞可高至市電程度，情況十分危險，但實際情況仍要按裝置設計計算。

潘焯鴻指出，火牛損壞正常情況會斷電，不會讓電力繼續輸入電器中，他懷疑相關的電力設備設計上或品質有問題，同一管理公司或發展商通常使用同樣的產品，倘其他港鐡公司管理或發展商新世界旗下的泳池使用同一品牌、同一型號的泳池燈，應該進行全面檢查。

潘焯鴻又指，溱岸8號入伙多年，管理公司有責任妥善管理設施，除了安排泳池需要年檢，管理公司亦要定時查看泳池燈等設備是否有損壞、異常，從而監察電力裝置會否損壞，「依家明顯地無做好呢個角色」，導致發生今次事件。