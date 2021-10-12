西環的士兇案｜兇徒相片曝光　警形容「相當暴力」　籲市民小心

西環發生涉及的士司機謀殺案，今（12日）凌晨4時許，48歲姓韋男子駕駛的士駛至東邊街近皇后大道西時，疑與乘客爭執，被人以硬物或利器襲擊，導致他頸部嚴重受傷，大量出血陷入昏迷，送院搶救無效。疑兇為一名年約30多歲白皮膚洋漢，警方將案件列作謀殺案，講解案情時形容「兇徒相當暴力」，呼籲市民如見到兇徒蹤跡，應留在安全地方，並在可行情況下與警方聯絡。



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西區警區助理指揮官（刑事）警司冼國明講述案情，指死者右頸近大動脈位置明顯被利器割傷，傷口長7厘米、深1至2厘米，傷勢嚴重，昏迷倒臥的士附近時一度呼救。途人聞呼救聲報警，人員趕往現場將的士司機送院搶救，惜清晨6時17分證實不治。

外籍兇徒仍然在逃。冼國明表示警方已經檢取的士行車紀錄儀及一把刀鋒長16厘米的菜刀，懷疑是兇刀，形容「兇徒相當暴力」，不排除身上有武器，呼籲市民小心。如見到兇徒蹤跡，應留在安全地方，並在可行情況下與警方聯絡。警方正追緝一名兇徒，白皮膚、不排除是混血男子，年齡約30至35歲，身高1.8米，黑髮、相信現時身穿短袖黑色T裇、深色短褲及鞋。

警方正追緝一名兇徒，白皮膚、不排除是混血男子，年齡約30至35歲，身高1.8米，黑髮、相信現時身穿短袖黑色T裇、深色短褲及鞋。（警方提供）

警方早上封鎖現場一帶及附近梅芳街休憩處及公廁，追查兇徒有否遺下兇器等證據。大批重案組探員及機動部隊警員到場調查，部分手持盾牌。警犬及政府化驗所人員亦到場搜證。下午時份，死者家屬在現場路祭，親友難掩悲痛，痛哭起來。

冼續指，現場是東邊街近皇后大道西，估計兇徒在附近登上的士。車上及附近地面有大量血跡，一部分在地面附近、離開的士一段距離，正調查血跡是屬於匪徒還是的士司機。警方追查發現兇徒沿東邊街後巷進入梅芳街，並在公廁遺棄一些證物包括外衣、口罩及毛巾，全部染有血跡。出動警犬隊再追查時發現，兇徒從梅芳街逃到皇后大道西再到正街，之後失去影蹤。

警方指死者財物全在現場或身上。兇徒事發後曾出入附近一些酒店，不排除是住客。另外在現場附近天台發現一個背囊，內有染血口罩及一把刀鋒長16厘米的菜刀，「是非常危險的武器」，並相信是兇刀。對於兇徒動機，警方不排除任何可能，包括犯案時是否精神病或有極度兇殘傾向。如任何人有案件相關資訊，可與西區警區重案組第二隊聯絡，電話是2860 7817、6148 0552或9709 1695。