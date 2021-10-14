拳賽片段曝光　澳門無戴頭套拳賽打死人　34歲拳手不治　對手被捕

澳門發生拳賽打死人事件，兩名泰拳愛好者相約在氹仔一拳館打友誼賽，協議不戴頭套，最終其中一人面部中拳、嚴重腦出血，留醫9日後不治，對手被捕。死者34歲，被捕拳手28歲姓楊，報稱泰拳運動員；司警表示，兩人均有多年拳擊經驗，上周二（4日）相約在拳館比試，死者被打至右腦有血腫及嚴重腦出血，留醫多日，至昨日（13日）下午經搶救無效證實死亡。楊男涉嫌嚴重傷人被拘留。



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事發於本月4日，澳門司警指，34歲死者與28歲姓楊拳手為朋友關係，兩人均有多年拳擊經驗。當日下午，兩人相約在氹仔某拳館進行友誼比賽，場內有安排合資格的教練作拳證；比賽前，雙方協議只配戴牙套、拳套及腳套，但沒有配戴頭套。

網上流傳比賽片段，片中可見兩名拳手起初互有攻守，不斷向對方面部揮拳。場邊有人圍觀並舉機拍攝。其間死者漸露疲態仍繼續比賽，比試數分鐘後，死者左臉中拳後隨即跌坐地上，拳證馬上叫停比賽。其後，死者在擂台下休息期間突然暈倒，在場人士隨即報警並將事主送院搶救。

經仁伯爵綜合醫院醫生診斷，發現死者右腦有血腫及嚴重腦出血，在接受腦部手術後轉往深切治療部留醫。楊男經訊問後承認雙方在未有足夠個人防護裝備下作賽，最終引致死者受重傷。澳門司警根據調查所得，以嚴重傷害身體完整性罪將楊男移交檢察院處理。而事主在昨日（13日）下午4時50分經搶救無效證實死亡；死因將待法醫檢驗。

事件在澳門多個網上討論區引起熱議，有網民質疑為何拳賽容許不戴頭套，私下約賽是否合法，拳賽拳證的公平性，以及涉事拳館應否負責等。