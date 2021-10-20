小學女生疑吃啫喱糖鯁喉　 一度窒息口吐白沫　情況危殆

小學女生疑吃啫喱糖鯁喉，一度窒息昏迷送院搶救。今日（20日）早上9時46分，警方接獲報案指，西環薄扶林道79號香港潮商學校，校內一名7歲巴基斯坦籍女學生暈倒陷昏迷。據校長指，該名女生在小息時曾食啫喱糖，期間疑鯁喉一度窒息，同學發現通知老師。校方知悉後立即報警，老師一度為女生進行心外壓急救，救護員接報到場，將女生送往瑪麗醫院搶救，及後恢復知覺。至今日傍晚6時，女童留醫情況危殆。



校長：女學生沒有生命危險 疑食啫喱糖鯁喉

香港潮商學校詹校長表示，該名外籍女學生沒有生命危險，目前需留院觀察。據校方了解，今早9時35分小息時間，當時學生及班主任都在課室內，至小息完後班主任離開課室轉堂。約1分鐘後，有學生走到隔離課室向老師求助，指有一名同學倒臥地面，老師發現女生口吐白沫情況危險，立即報警召救護車。當值的救援人員透過電話，指示老師為學生進行急救，救護員到場接手急救，將女生送院搶救。

據詹校長指，當時女生於小息時曾經吃過啫喱糖，她與同學聊天時突然暈倒，並且向後跌倒昏迷不醒。校方目前已為學生進行輔導，並將事件通知教育局，有1至2位同學情緒比較激動，校方將會通知家長有關事宜。詹校長續指，而校方容許小朋友於小息時進食，之後需要戴回口罩。而校方每個學期初都會與家長聯繫，以了解學生是否有食物敏感等情況。校長指，涉事女生沒有食物敏感，據同學指不排除女生進食過急導致意外。

過去本港曾發生有人鯁喉昏迷事件，包括今年6月，尖東港晶中心一間酒家內，一名56歲姓李婦人懷疑進食鮑魚時疑鯁喉暈倒，她送院不治。以及今年7月，黃大仙富強苑一名九旬翁食麵包時鯁喉，他送院後回復清醒。

消防處資料：如患者氣道完全受阻 應致電999召喚救護車 進行「謙烈治法」

據消防處資料顯示，如發現有人鯁喉如患者神志清醒，並能夠用力咳嗽，先保持冷靜及鼓勵患者繼續咳嗽，以及陪着患者和密切監察其情況；另外如患者氣道完全受阻，無法咳嗽，應該致電999召喚救護車，並進行「謙烈治法」。

「謙烈治法」包括站穩在患者背後，用雙臂環抱其腰部。一手握拳，拇指朝向患者，再用另一隻手緊握該拳。之後，將雙手放在患者的腹部中線，稍高於肚臍，但遠低於胸骨劍突尖的位置。另外，以適當的力度將雙手往上向內擠壓患者腹部，向其橫膈膜施壓。重複以上動作，直至患者吐出異物為止。

用雙手從後方按壓患者腹部，利用肺內空氣將異物推出體外。（香港消防處／ 影片截圖）

鯁喉急救法 利用肺內空氣將異物推出體外

翻查資料顯示，急症科專科醫生李家興曾接受《香港01》訪問指，一般人鯁喉時會出現難以發聲及氣喘情況，使身邊人得悉患者出現鯁喉情況，需立即召救護車。等待救護員時，旁人可以用雙手從後方按壓患者腹部，一隻手握拳頭、另一隻手則緊握該拳，不停向後及向上大力壓迫傷者胸骨位置，使橫隔膜向上提升，利用肺內空氣將異物推出體外；當小孩不幸鯁喉，可以用手大力拍其背部中間位置，協助把異物咳出。患者一旦呼吸不暢順、陷入昏迷，則要將他平放在地上，為他施心外壓直至救護員到場。