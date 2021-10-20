誤闖香港水域│公安快艇追截走私大飛片段曝光　村民：就咁走咗去

珠海公安快艇追截走私大飛擱淺香港大澳片段曝光，片中一艘內地大飛為求逃脫，極速剷上石灘，舵手（俗稱騎師）慌亂跳船逃走，公安快艇亦告擱淺，最終另一艘珠海公安船趕來救援。有大澳居民表示，當時氣氛緊張，公安快艇的警號聲由遠至近傳來，打破大澳的寧靜，只聽到轟隆一聲，大飛瘋狂衝上岸，穿着灰白色衫的男子棄船而去，迅即逃去無蹤。



內地大飛剷上岸的地點位於南涌村對開石灘，《香港01》記者早上到場所見，有關大飛已被拖走。有村民透露，該大飛深藍色，長逾15米，船尾安裝六匹大馬力摩打，事發後，香港水警趕抵調查，在船上搜獲一包東西，相信是內地騎師的私人物件，綜合村民描述，騎師當時身穿灰色衫，貌似內地人，走入村後失去蹤影。

事發於昨午5時許，當時有不少村民出入，紛紛以手機拍下這驚險追逐場面，其中一片段顯示，海面夕陽西沉，走私大飛高速向南涌村石灘駛去，與公安快艇相隔100米左右，公安快艇不斷響警號，船上公安並以擴音機警告，大飛騎師沒有理會，瘋狂高速剷上石灘，拍攝者不禁說：「就咁走咗去！」另一段片由另一名外籍人士拍得，只見另一公安船駛來增援，疑知潮退水淺，沒有靠近石灘，停在離岸數十米處。

目擊者文婆婆表示，當時在岸邊乘涼，見到兩艘快艇前後飛速而至，轟隆一聲，只見衝上岸的一艘大飛跳下一名男子，不久失去蹤影，她形容棄船逃走的男人：「成個大陸人咁」，她稱以前亦曾見到走私大飛剷上岸，有一次更見3艘大飛擱淺石灘。

警方今天吊走涉案大飛進一步調查。（網上圖片）

大澳村民謝先生表示，內地公安越境執法已有前科，做法不太理想但會體諒，而走私大飛亡命飛馳，對漁船及觀光船均構成威脅，私梟逃避追捕匿藏島上，對村內治安也有問題，促請當局正視。另一村民李先生表示，上月初，見到本港水警船追逐大飛場面，大飛走投無路衝上岸，今次發生公安船闖入香港水域追截大飛極為罕見。

警方表示，昨晚約9時25分在大澳南涌村山邊截停一名46歲內地男子，他涉嫌非法入境被捕，現正被扣留調查。此外，意外闖入香港水域的公安快艇，載有4名珠海公安水警人員。