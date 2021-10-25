海關檢5500萬元壯陽藥等受管制藥物　拘跨國集團5人另涉洗黑錢

香港海關在上月（9月28日）至本月（10月5日）分別在香港國際機場、紅磡和上環檢獲共約160萬粒懷疑受管制藥物，估計市值約5,500萬元，是香港海關有紀錄以來最大宗非法出口受管制藥物案。案中超過7成、共118萬粒受管制的壯陽產品，包括冒牌「偉哥」等。行動中拘捕3男2女，包括一名本地女紋身師，及一對來自俄羅斯及烏茲別克及男女。海關相信已瓦解一個企圖出口受管制藥物及清洗黑錢的集團，涉及犯罪得益約2,000萬元。



檢6萬粒懷疑冒牌「偉哥」及「犀利士」

海關有組織罪案調查科高級監督李艷萍交代案情指，海關人員在上月（28日）在香港國際機場透過風險評估，檢查了一批由香港寄至西班牙的空運貨物郵包，檢獲了４萬粒懷疑受管制藥物，其後再在紅磡的工廈倉庫和上環檢獲大批的懷疑受管制藥物，一共約160萬粒，當中約118萬粒懷疑受管制壯陽藥。據悉，當中6萬粒懷疑是冒牌俗稱「偉哥」的威而鋼及「犀利士」。李稱案件涉及一個跨境的犯罪集團，集團的骨幹成員在外地，收集各地顧客的訂單後，從印度偷運所需的藥物至香港，再以香港作為分銷站。在香港的成員會把藥物存放至紅磡的倉庫，再重新包裝及透過郵局寄送給各地顧客。

（翁鈺輝攝）

海外收訂單 印度入貨 偷運來港重新包裝 分銷寄各地

海關交代案情細節指，人員在上月（30日），發現一名39歲的烏茲別克籍女子在九龍區一郵局寄出約800 件郵件，以公司名下的銀行卡支付約3萬的郵費。海關人員在其郵件上檢出受管制藥物，當場把女子拘捕。海關人員追查到紅磡一工廈單位，發現大批疑受管制藥物，即場拘捕另一名41歲的本地女子，她負責管理倉庫及包裝藥物。再在上環一個物流中心，檢獲16萬粒等候提貨藥物，拘捕一涉案34歲本地男子。其後再拘捕一名27歲本地女紋身師及一名41歲俄羅斯男子。

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27歲本地女紋身師 俄羅斯男烏茲別克女為骨幹成員

海關發現案件涉及洗黑錢，涉及犯罪得益約2,000萬元。被捕女紋身師報稱月入3至4萬港元，惟戶口自19年至20年，曾接收來自歐洲多國共1,100萬元款項，懷疑是犯罪得益。另外兩名外籍疑犯報稱公司董事，涉嫌透過無實際業務的空殼公司處理900萬元犯罪得益。相信3人為跨國集團的骨幹成員。

（翁鈺輝攝）

李艷萍提到案中的受管制藥就主要是專利已過期的彷製藥，又稱「通用藥」，售價可能只要原廠藥的五分之一，惟該些藥物的製造過程及成份均沒有保證及專利保護，亦有6萬粒壯陽藥是冒牌貨，服用有風險，可能會影響健康。她相信案中主腦仍在外地，會從可疑資金的來源調查，不排除更多人被捕。形容香港的空運網絡成熟，有多條航線可以直達世界各地，可以迅速將貨物運往世界各地，又稱集團隱藏原來的出產地，重新包裝後寄出地為香港較令顧客有信心。懷疑犯罪集團看中香港的優勢，因而將分銷站設在香港。