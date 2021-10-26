復課兩個月五學生墮樓　學者：校方應體恤學生壓力

上月1日新學年至今，已發生5名學生墮樓事件，導致4死一危殆，數目之多近年罕見。港大防止自殺研究中心總監葉兆輝教授表示，連串悲劇可能與復課適應問題有關，因受疫情影響，學生有一段頗長時間在家學習，當重返校園後，適應上可能有問題，未必追到學習程度，壓力倍增。



他建議學校應該推出措施改善有關問題，包括開放校園讓學生可多留在學校，遇上有問題的學生，社工或老師立即跟進，疏導學生負面情緒。葉認為，由於本港從未遇上如此嚴峻疫情，久久未能全面復課，理解到校方為讓學生追回程度，加重學生功課，希望校方能體恤學生所能承受的壓力，尤其是成績偏低的學生，慢慢調節學生的功課量，讓他們循序漸進地提升學習程度，否則強行逼學生追回程度，只會弄巧成拙。而家長及老師可留意學童有否在社交平台或與同學透露不開心，主動關心他們。

本港近月學生墮樓事件



25/10/2021 新生命教育協會呂郭碧鳳中學一名17歲學生，在校園高處墮下重傷送院，目前情況危殆。

19/10/2021 12歲中學男生在秀茂坪順安邨對開一條行人天橋由高處墮下，送院不治。

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07/10/2021 元朗鳳攸東街中華基督教會基元中學，一名16歲讀中五的女學生在校內墮樓身亡。

救援人員接報到場，在學校平台位置營救墮樓女學生。（讀者提供圖片）

29/09/2021 天水圍宣道會葉紹蔭紀念小學一名8歲就讀小三的男童於校園內墮樓亡。