9歲女童患血癌急需骨髓移植　親友呼籲市民登記成捐贈者

9歲女童沈珺妍（Charlotte）近日患上血癌，目前於啟德兒童醫院接受治療，由於化療未有效控制病情，急需兩周內物色適合的造血幹細胞進行移植，延續生命。其母好友於網上呼籲市民前往紅十字會登記成為「周邊血幹細胞及骨髓捐贈者」。



9歲女童沈珺妍（Charlotte）近日患上血癌，目前於啟德兒童醫院接受治療，由於化療未有效控制病情，急須兩周內物色適合的造血幹細胞進行移植，延續生命。（Mandy Woo帖文圖片）

沈媽媽好友Mandy帖文表示，Charlotte一向無大病，惟8月尾突然高燒不退，驗血後確診罹患骨髓性白血病（血癌），其後轉往啟德兒童醫院就醫。「這件事她的家人頓感晴天霹靂，小朋友忍受對化療的折磨，父母更心傷因為化療未有效控制病情，惟現時靠10000分之一機會，爭分奪秒，希望覓得合適捐贈者」。

Mandy指，疫情期間没有海外聯繫，只能靠本港骨髓資料庫配對，懇請市民幫忙親身前往紅十字會登記成為「周邊血幹細胞捐贈及骨髓捐贈者」，或於捐血時登記成為捐贈者。紅十字會將進行配對，如確定為合適捐贈者，將獲通知進行進一步配對及身體檢查，「希望兩星期內可物色適合的造血幹細胞進行移植，延續生命。」

Mandy稱，「我的好友一直是位超級好媽媽，對女兒十分重視，誇張到自女兒出生後，9年間不敢約朋友去晚飯，珍惜每一刻工作後去回家陪女兒做功課聊天。」她冀望市民廣傳訊息，鼓勵身邊18至50歲親友前往捐血及登記成為捐贈者。「捐髓者的無私貢獻，能把陷入谷底的Charlotte 一家，帶來生命的曙光，萬分感激。」

周邊血幹細胞捐贈過程與一般捐血類似

根據香港紅十字會輸血服務中心網站資料，現時除傳統的骨髓捐贈外，造血幹細胞亦可透過血液分離機從捐髓者的周邊血抽取。捐贈前數天需要注射粒細胞集落刺激因子（G-CSF），將骨髓之造血幹細胞驅趕至周邊血來便於收集。造血幹細胞是經由血液分離機取得，過程與一般捐血類似（如成分捐血捐贈血漿和血小板）。整個捐贈過程需要3至4小時完成，不需進行全身麻醉。