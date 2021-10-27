偷拍照有價有市　網絡群組收費任睇　鼓勵更多人鋌而走險

本港偷拍行為猖獗，偷拍過程除了得以滿足個別人士的變態偷窺心理外，亦變成一門賺錢生意，近年出現不少網絡群組，分享街頭偷拍女士裙底春片段，部分更設立收費制度，付款任睇，由於有利可圖，鼓勵不少人鋌而走險，令偷拍行為更趨氾濫。



《香港01》記者發現，本港及海外不少網絡群組提供偷拍相片及片段服務，單是telegram已有多個相關群組，標榜「街拍、偷拍」等內容，其中一個群組會員超過3萬人，上載大量相片供人瀏覽。

這些照片的拍攝地方多數在扶手電梯、公共巴士、公廁、圖書館及地鐵，甚至大特寫私處，討論區內盡是會員評頭品足的留言，上載者則炫耀自己怎樣聰明，成功拍下「作品」。部分網絡群組更設立收費制度，除要付會費外，亦可購買一些增值服務，如500元套餐（一次性付費，永久任睇）。

本港偷窺癖好者約10萬 市場龐大

犯罪學家黎定基估計，本港有偷窺癖好者不下10萬人，一個偷拍網絡群組會員超過3萬人不足為奇，他認為，本港偷拍猖獗，背後動機複雜，最普遍是滿足偷窺心理，達致性興奮，偷拍成癮，另一原因與金錢有關，有些偷拍者未必有偷窺心理，只是當作賺錢方法，加上科技進步，偷拍工具變得簡單方便，令更多人投身「偷拍界」。

執業大律師陸偉雄表示，加入這些網絡群組並不犯法，但若留言鼓吹或煽惑他人去偷拍，可能觸犯協助、教唆犯法罪。他表示，以往偷拍裙底春多被起訴破壞公眾體統罪，最高可被判監禁12個月，但根據《2021年刑事罪行（修訂）條例》，窺淫、非法拍攝或觀察私密部位，發布有關罪行的影像，以及未經同意下發布或威脅發布私密影像，最高刑罰可監禁5年。