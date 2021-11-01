大埔新娘潭路彎多路窄　兩年間6宗奪命車禍　7人喪命

大埔新娘潭路昨日（31日）發生3車相撞嚴重車禍，釀成2死5傷，林寶堅尼司機當場慘死，豐田私家車司機送院傷重不治。現場消息指，警方不排除有人高速掟彎時越過雙白線，而迎頭駛來的車輛相撞。新娘潭路因彎多路窄，一向被視為飆車熱點，過去曾發生多宗嚴重車禍。翻查資料，由2019年11月至今，上址發生至少6宗奪命車禍，分別涉及私家車、電單車或單車，合共7人命喪新娘潭路。



▼▼大埔新娘潭路2死5傷車禍▼▼

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翻查資料，大埔新娘潭路位於八仙嶺郊野公園與船灣郊野公園之間，頭尾接大美督汀角路和鹿頸路。由於路段迂迴曲折，路窄而且多彎位，以往曾發生多次致命交通意外。連同今次發生的2死車禍，兩年間至少有7人命喪新娘潭路。

2019年11月3日，一名57歲姓李男子駕駛電單車，沿新娘潭路往鹿頸方向行駛，當駛至近南坑尾時，疑越過對面行車線與私家車相撞。李男送院後不治。

2020年7月7日，28歲姓梁男子駕駛一輛電單車，沿船灣新娘潭路往沙頭角方向行駛，至南坑尾近燒烤場對開一個彎位時，懷疑失控自炒，梁被拋出數米外，墮地重創昏迷，由救護車送院搶救，終證實不治。

▼▼2020年12月，20歲青年駕街飛撞車亡▼▼

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2020年12月14日，20歲姓梁學生駕駛本田Civic Type R白色私家車（俗稱街飛），沿新娘潭路往大尾督方向行駛，途至近燒烤區1號場對開右彎時，失控猛撼燈柱後剷入草叢，司機頭部嚴重受傷昏迷，送院後不治。

2020年12月15日，一名52歲英國籍男子Hattam騎公路單車沿新娘潭路而行，騎至近新娘潭路燒烤區涌背段一個右彎時，單車車頭撞向防撞欄，然後連人帶車向前「翻筋斗」後墮地，事主頭部受傷流血，昏迷不醒，送院後證實不治。

2021年8月22日，一輛私家車沿新娘潭路往大埔方向行駛，當駛至近降下坳停車場對開時，疑有電單車停泊在行車路邊，私家車於是收慢停下，未料尾隨一輛黑色電單車疑收掣不及，撞向私家車車尾，繼而失控越過對面行車線，再撞迎面駛至的另一輛藍色電單車。越線電單車的29歲姓譚鐵騎士昏迷，送院不治，被撞60歲姓王鐵騎士亦受傷送院。