兩車禍兩律師喪命｜大律師鍾建康大埔騎單車自炒　頭盔爆裂送院亡

本港周日（31日）發生4宗奪命車禍，當中兩宗單車意外的死者俱為法律界人士。其中，大埔汀角路的奪命單車交通意外，57歲姓鍾死者全名鍾建康，洋名Kenneth，畢業於英國倫敦大學法律碩士，生前為張奧偉爵士大律師事務所執業大律師，在建造業、域名相關的糾紛有仲裁經驗。《香港01》記者到位於中環的律師樓了解，職員證實鍾大狀死訊。

另一名律師傅雨康，於周日上午在北大嶼山翔東路騎單車時，被捲入旅遊巴車底，送院後不治。



▼▼大埔汀角路摺疊單車意外▼▼



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事發於昨日（31日）下午5時52分，57歲鍾建康騎單車沿汀角路一單車徑往大埔方向行駛，騎至近大埔東消防局對開一段落斜單車徑時，據報單車失控，鍾跌倒地上。現場所見，單車徑路面一地鮮地，而事主的頭盔亦染血損毀。事主同行友人在現場協助警方調查，眾人一度傷心落淚。

鍾頭部受傷，昏迷被送往威爾斯親王醫院救治，於晚上7時07分被證實死亡。案件現交由新界北總區交通部特別調查隊跟進調查。

▼▼大埔工業邨疑似Fixed Gear單車意外▼▼



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至於同日在大埔大景街懷疑失控自炒的18歲姓麥男子，情況仍然危殆。事發時事主與3名友人騎單車由火炭前往新娘潭，騎至大埔工業邨大景街近鳳凰衛視時，青年懷疑失控自炒，墮地後不斷抽搐，更失去知覺，友人遂報警求助。青年由救護車送院搶救，而現場遺下一部青年當時騎行、疑似俗稱「死飛車」的 Fixed Gear 單車，現場指單車價值約8,000元。